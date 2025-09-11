ともしげ『水ダウ』でイライラ爆発→地獄の展開 ウエストランド井口「終始振り回されてた」
10日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）では、「GPSボール争奪戦」と題した企画を実施。そこでの様子をめぐって、ウエストランド・井口浩之が自身のXで思いを記している。
【予告動画】各チームの奪い合いも！『水ダウ』波乱のGPSボール企画
GPSが埋め込まれた7つのボールが、都内とその近郊にバラ撒かれた。位置情報をもとにそのボールを探し出し、7つ全てを集めた者の願いが1つだけ叶う…摩訶不思議なアドベンチャー企画となった。
赤チーム（鬼越トマホーク、そいつどいつ・市川刺身）、青チーム（お見送り芸人しんいち、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎、ザ・マミィ・酒井貴士）、黄色チーム（モグライダー・ともしげ、ウエストランド・井口浩之、きしたかの・高野正成）に分かれて行われた。
持ち前の交渉術を使って、他チームを出し抜く井口だったが、とある場面でともしげの提案を一度受け入れなかったことから、これまで獲得していたボールを青チームに奪われてしまう展開に。自身の懸念が当たってしまったこともあり、ともしげの頑固と負けず嫌いが爆発してしまい、一旦ご飯を食べようという井口と高野の提案を受け入れず、3人で口論となり、地獄の展開となった。その後、見事にボールを手に入れた黄色チームだったが、獲得したボールをめぐって、またも3人で口論が発生してしまい、ともしげがゴネ続けた。
放送後、自身のXを更新した井口は、ともしげの写真を添えて「みんないろいろ言ってるけど、車に球を置いていくの提案したのともしげさんだぞ。見返してねー！！」「実はそうだった、とかじゃくて（原文ママ）、普通にそうやって放送されてるだろ。見返して。僕と高野はこの男に終始振り回されてたんだよ」と呼びかけていた。
