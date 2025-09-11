自民党総裁選をめぐり小林鷹之元経済安保担当大臣が立候補する意向を固めました。近く、正式に表明する考えです。

小林氏は11日午後自らを支持する議員らと意見交換を行います。陣営の幹部は「自民党が失った信頼回復のため刷新感を打ち出したい」と話しています。

小林議員は10日夜、かつて所属していた旧二階派の議員らとの会合に出席しました。

前回の総裁選は、9人のなかで5位でした。立候補に必要な推薦人20人について、ある陣営幹部は「前回支えたメンバーを中心にそろっている」と話しています。支える議員の1人は「世代交代を訴えたい」と話しています。

また、小林氏は今週、日本テレビの番組で2万円の給付について「慎重に対応すべき」「聖域なく野党としっかり協議をしていく姿勢が必要」と修正が必要との考えを示しています。

11日午後、自らを支持する議員らと意見交換をする予定で近く、正式に立候補する意向を表明する考えです。

一方、野党・立憲民主党も参議院選挙で議席が伸び悩んだ事を受け、人事を刷新します。

野田代表は続投しますが、これまでの調整で幹事長には与野党に太い人脈がある安住淳予算委員長を起用する方針です。また、選挙対策委員長には逢坂誠二衆議院議員の起用が固まっています。