◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年9月10日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。自身のボブルヘッド人形が配布された一戦の第2打席で右前適時打を放ち、連続試合安打を5に伸ばした。

左腕フリーランドに対して初回は中飛に倒れたが、第2打席で仕留めた。パヘスの先制適時打などで2点を先制し、なおも2死三塁の好機。肩口から入ってくるスイーパーを強振すると、打球こそ上がらなかったが、打球速度103.8マイル（約167.0キロ）の痛烈な打球で一、二塁間を破り、2試合連続で適時打を放った。続くベッツの左越え適時二塁打で大谷が一塁から一気に生還し、打者8人攻撃で一挙4点を奪った。

この日は今季最後の大谷のボブルヘッドデー。エンゼルス時代も含めて自身のボブルヘッドデーでは、過去12試合で47打数15安打の打率.319、4本塁打、9打点と好相性だ。また、この日対戦した左腕フリーランドに対しても通算8打数6安打の打率.750、2本塁打4打点とこちらも好相性で、3試合ぶりの49号に期待がかかる。

大谷は9日のロッキーズ戦で、4試合連続安打に足も絡めて、3連勝に貢献。4―0の5回1死二塁。2球目のカーブを振り抜き、打球速度105・8マイル（約170キロ）の痛烈な右前適時打を放った。直前の1―0の3回2死では四球を選び、8月10日以来で今季18個目の盗塁となる二盗に成功。続く2番・ベッツの2ランを呼び込んだ。