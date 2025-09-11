キャシー中島、花々あふれるキッチンの窓辺ショット披露「森の中のカフェみたい テンションが上がります」
俳優・勝野洋（76)の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が8日、自身のSNSを更新。キルト作家としての近況や日常を伝えるとともに、花々あふれるキッチンの窓辺を披露した。
【写真】「森の中のカフェみたい テンションが上がります」花々あふれるキッチン披露のキャシー中島
キャシーは「舞台にいただいたお花 お客様にお配りした残りを家に持って帰ってきて、キッチンの窓辺におきました♪」と説明し、たくさんの花瓶に入れて花々を飾ったキッチンの写真を投稿。緑と花でいっぱいになったキッチンにうっとりしながら「森の中のカフェみたい テンションが上がります」とつづった。
コメント欄には「とても素敵」「綺麗なお花」「すごく癒される」「元気をもらえます」「お洒落すぎる」などの声が寄せられている。
