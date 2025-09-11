ロンハーマン25FWコレクション♡Hidden Gemsが9月13日発売

ロンハーマンが贈る大人気シリーズ「Hidden Gems」から、25FWコレクションが9月13日（土）より各店とオンラインストアに登場。舞台はヴィンテージカルチャーが息づくLA。大人の女性が選ぶアイテムをイメージし、プリントTシャツやフーディ、ミリタリーパンツなどが揃いました。時代を超えて愛されるヴィンテージの魅力を今の感性で楽しめる、必見のラインアップです。

ヴィンテージ感漂うスウェット＆Tシャツ

Vintage Print Sweat

カラー：Ivory / Black

Vintage Car Print Sweat

「Vintage Print Sweat」（42,900円税込）や「Vintage Car Print Sweat」（34,100円税込）は、風合いとディテールにこだわったアイテム。

カラー：White / Green

HOTEL HIDDEN GEMS

カラー： Beige

Vintage Car Print Tee

さらに「HOTEL HIDDEN GEMS Tee」（17,600円税込）や「Vintage Car Print Tee」（20,900円税込）など、オリジナルグラフィックを落とし込んだプリントTシャツも登場。

1枚で主役になるデザインは、カジュアルスタイルを格上げしてくれます。

カラー：Blue / Navy

アウターやパンツも充実のラインアップ

Boa Harf Zip Jacket

「Boa Harf Zip Jacket」（50,600円税込）はイタリア製のウール混素材を使用し、発色の美しいイエローとライトグレーがラインアップ。

配色パイピングがクラシックかつモダンな印象を演出します。

Wide Cargo Pants

カラー：Khaki / Black

Sweat Pants

「Wide Cargo Pants」（45,100円税込）や「Sweat Pants」（42,900円税込）はボリューム感のあるシルエットが魅力。リラックス感と美脚効果を兼ね備えた一本です。

カラー：Gray / Black

Hidden Gems 25FWコレクションで輝く秋冬を♡



ロンハーマン25FW「Hidden Gems」は、9月13日（土）より全国のロンハーマン各店とオンラインストアで発売。千駄ヶ谷や二子玉川、神戸、名古屋、大阪、福岡など主要店舗にて展開されます。

ヴィンテージとモダンを融合させた新作は、大人の女性のスタイルに新たな魅力をプラスしてくれるはず。この秋冬、自分らしい輝きを見つけてみてください♪