ロンハーマン25FWコレクション♡Hidden Gemsが9月13日発売
ロンハーマンが贈る大人気シリーズ「Hidden Gems」から、25FWコレクションが9月13日（土）より各店とオンラインストアに登場。舞台はヴィンテージカルチャーが息づくLA。大人の女性が選ぶアイテムをイメージし、プリントTシャツやフーディ、ミリタリーパンツなどが揃いました。時代を超えて愛されるヴィンテージの魅力を今の感性で楽しめる、必見のラインアップです。
ヴィンテージ感漂うスウェット＆Tシャツ
Vintage Print Sweat
カラー：Ivory / Black
Vintage Car Print Sweat
「Vintage Print Sweat」（42,900円税込）や「Vintage Car Print Sweat」（34,100円税込）は、風合いとディテールにこだわったアイテム。
カラー：White / Green
HOTEL HIDDEN GEMS
カラー： Beige
Vintage Car Print Tee
さらに「HOTEL HIDDEN GEMS Tee」（17,600円税込）や「Vintage Car Print Tee」（20,900円税込）など、オリジナルグラフィックを落とし込んだプリントTシャツも登場。
1枚で主役になるデザインは、カジュアルスタイルを格上げしてくれます。
カラー：Blue / Navy
フェミニンな足元に♡BIRKENSTOCKのメリージェーン「MANTOVA」新発売
アウターやパンツも充実のラインアップ
Boa Harf Zip Jacket
「Boa Harf Zip Jacket」（50,600円税込）はイタリア製のウール混素材を使用し、発色の美しいイエローとライトグレーがラインアップ。
配色パイピングがクラシックかつモダンな印象を演出します。
Wide Cargo Pants
カラー：Khaki / Black
Sweat Pants
「Wide Cargo Pants」（45,100円税込）や「Sweat Pants」（42,900円税込）はボリューム感のあるシルエットが魅力。リラックス感と美脚効果を兼ね備えた一本です。
カラー：Gray / Black
Hidden Gems 25FWコレクションで輝く秋冬を♡
ロンハーマン25FW「Hidden Gems」は、9月13日（土）より全国のロンハーマン各店とオンラインストアで発売。千駄ヶ谷や二子玉川、神戸、名古屋、大阪、福岡など主要店舗にて展開されます。
ヴィンテージとモダンを融合させた新作は、大人の女性のスタイルに新たな魅力をプラスしてくれるはず。この秋冬、自分らしい輝きを見つけてみてください♪