「＼なんぞこれ！！／」



【写真】トウモロコシを前にイカ耳になる猫さん

こんなポストをされたのはyamato house（@house_yamato）さん。



投稿された写真には、食卓に置かれたとうもろこしと、それをのぞき込む、黒猫のくろねこやまとちゃんの姿が写っていました。黄色いコーンを前に、まるで敵視しているかのようにイカ耳になっている表情が印象的です。



「お顔が真剣すぎて笑った」

「完全に警戒してるやん（笑）」

「トウモロコシとにらめっこしてる！」

「やまとのシリーズいつも楽しみです」



投稿には、こんな声が寄せられました。くろねこやまとちゃんは、性格はビビリなわりには好奇心旺盛で、おてんばな女の子だといいます。ポストをされたyamato houseさんにお話を伺いました。



ーー投稿された写真は、どのような状況で撮影を？



「おやつにとうもろこしを食べようと思い食卓に置いたのですが、やまとが興味津々でのぞいてきたものの初めて見る黄色い物体に警戒していました」



ーーこのときのやまとちゃんの表情を見て？



「まるで敵視しているように思いっきりイカ耳になっていて、思わず笑ってしまいました」



ーーやまとちゃんが食卓に関心を示すことはよくあるのでしょうか？



「はい。食いしん坊なので、いつものぞいてきます（笑）。猫型の食パンとニュッとやまとの耳が出てる写真を撮ったら反響があり、その後もシリーズとして定期的に投稿しています」



ーーやまとちゃんが特に好きなものは？



「子猫の頃から黒猫の小さいぬいぐるみがお気に入りで、毛繕いしてあげたり、かまってほしい時や留守番している時など『んー』と鳴きながらくわえて持ってきて、小さな子どもみたいでかわいいです」



yamoto houseさんは「いつも見てくださる方やコメントをくださる方がいて、いろんな方にやまとを可愛がってもらえてとてもうれしいです。これからも、『ニュッ』シリーズや、何気ないやまととの日常を楽しく投稿していきたいと思っています」と話してくれました。



黄色いとうもろこしに警戒するやまとちゃんの真剣な表情には、思わず笑ってしまった人も多いのではないでしょうか。ユーモラスで愛らしい日常のワンシーンに、多くの人が癒やされた投稿でした。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）