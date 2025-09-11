人気の超大型犬「グレート・ピレニーズ」と「バーニーズ・マウンテンドッグ」のミックスの男の子、勇次郎くんと暮らす飼い主、@manabunWDYL（@manabunwdyl）さん。



【写真】大型犬の子犬、毎日ぐんぐん成長する様子…お腹ぽんぽこりん

7月末にグレート・ピレニーズの子犬、独歩（どっぽ）ちゃんを迎えたところ、超大型犬の子犬の成長ぶりに改めて驚いたという。



「8月の過程。伸びていってますね。本日、13.75キロ」



そうつぶやき、飼い主さんがX（旧Twitter）に投稿したのは、約1ヶ月分の独歩ちゃんの成長ぶりがわかる写真。



毎回同じ体重計に乗り、同じ画角で撮影されていることから、約1ヶ月で1.5倍以上「伸びている」ことが一目瞭然だ。驚きのコメントが殺到した。



「伸びしろ」たっぷり

「ひと月でこんなに大きくなるのですか？」



「伸びしろあり？笑」



「あっと言う間に大きくなってしまうのですね」



「どこまで伸びるのやら（笑）」



子犬らしいぽんぽこりんのお腹に、「お腹ぽんぽん可愛いー！」という感嘆の声も寄せられていた子犬、独歩ちゃんは、生後2ヶ月半になるピレの女の子。



飼い主さんに聞いたところ、体重の経緯は、写真の左側から、8月3日：8.65kg、8月21日：12kg、8月23日：12.9kg、8月26日：13.75kg。



「迎えた日の体重が7kgくらいでした。8月末の時点ですでに約2倍になっているので、日々大きくなっていると感じます」（@ manabunWDYLさん）



ピレパピ10頭のうちの1頭

飼い主さんによると、「独歩ちゃん」との出会いは、先代犬であるバーニーズ・マウンテンドッグの女の子、刃牙（バキ）ちゃんが旅立ち、ふさぎ込んでいた時だったそうだ。



「今年の5月にバニのバキを亡くし、精神的に落ち込んでいる時、知り合いのところでピレちゃんの子どもが10匹産まれて、良かったらどう？と声をかけてもらいました。バキが亡くなってすぐだったので、最初は迷いがあったのですが、『返事はいつでもいいよ』と言っていただき、毎週遊びに行かせてもらい、少しずつ子犬のお世話をお手伝いしながら、ゆっくり考えさせてもらった上で、独歩をお迎えしました」（@ manabunWDYLさん）



先輩犬と仲良く、健康に

「独歩ちゃん」というチャーミングな名前について、「私が『グラップラー刃牙』が大好きで、先代犬を刃牙、ピレバニを勇次郎と名付けたので、新たに迎えた子犬の名前を、愚地独歩にするか烈海王にするかで悩んで、結局は独歩になりました」と、飼い主さん。



成犬になったグレート・ピレニーズのメスの平均体重は、39kg〜52kgほど。独歩ちゃんはこれからもどんどん「伸びていく」予定だ。



「先輩犬であるピレバニの勇次郎と仲良く過ごしてもらえたら良いかなと思っています。定期的に健康診断を受けながら、健康でいてもらえればと願っています」（@ manabunWDYLさん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）