ºÒ³²»þ¤Ë¥é¥Ã¥×¤¬Âç³èÌö¡ª¿©ÉÊ¤òÊñ¤à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¥¯¥ì¥é¥Ã¥×Ä¾ÅÁ¤ÎËÉºÒ¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¥é¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤ÐÎÁÍý¤òÊÝÂ¸¤·¤¿¤ê¡¢Ä´Íý¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ì¥é¥Ã¥×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@krewrap_kureha¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¼Â¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤ÏºÒ³²»þ¤Ë¤âÂç³èÌö¤¹¤ë¤½¤¦¡£Åê¹Æ¤ÇºÒ³²»þ¤Î¥é¥Ã¥×¤Î»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛËÉ´¨¡¢±þµÞ½èÃÖ¡¢¤ª»®¡Ä¥¯¥ì¥é¥Ã¥×¤¬Âç³èÌö¡ª
¤â¤·¤â¤Î»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤Æ¡ª
¢¦ ºÒ³²»þ¤Î¥é¥Ã¥×¤Î»È¤¤Êý
¡ ÂÎ¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤ë
¿·Ê¹»æ¤È°ì½ï¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢ÂÎ²¹°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¢ ÊñÂÓÂå¤ï¤ê
¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¥é¥Ã¥×¤À¤«¤éÊñÂÓÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤½¤¦¡£¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¡ª
£ ¥´¥ß¤Ë´¬¤¯
¥é¥Ã¥×¤Ï¥Ë¥ª¥¤¤òÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¥´¥ß¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤â¡¢Êñ¤á¤Ð°Â¿´¡£
¤ ÅÁ¸À¤ò½ñ¤¯
¥é¥Ã¥×¤ÏÂÑ¿åÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´Ê°×Åª¤ÊÅÁ¸ÀÈÄÂå¤ï¤ê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
¥ ¤ª»®¤ËÉß¤¯
Àö¤¤Êª¤¤¤é¤º¤Ç¥´¥ß¤â¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¿å¤¬µ®½Å¤ÊºÒ³²»þ¤Ë½õ¤«¤ë¤½¤¦¡£
¦ ¿©ÉÊ¤òÊñ¤à
Ä¾ÀÜ¿¨¤é¤Ê¤¤¤«¤é±ÒÀ¸Åª¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ê¤â±ø¤µ¤º¡¢¼êÀö¤¤ÉÔÍ×¤ÇÀá¿å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥¯¥ì¥é¥Ã¥×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿ËÉºÒ¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¥¯¥ì¥é¥Ã¥×¤¬Âç³èÌö¡ª¡©