「センス抜群で羨ましい」日テレ郡司恭子アナ、おしゃれな手料理披露！ 「どれも美味しそう」「料理上手」
日本テレビのアナウンサー・郡司恭子さんは9月10日、自身のInstagramを更新。手料理を披露しました。
【写真】郡司恭子、おしゃれな手料理披露！
(文:古原 美咲)
「全部おしゃれ」郡司さんは「最近のごはん記録」とつづり、7枚の写真を投稿。手料理を披露しました。「朝ごはんに頂くヨーグルトが微妙に余ったので、タンドリーチキンに」とも続け、1枚目ではワンプレートごはんの写真が公開されており、おしゃれで見ていて楽しく、おいしそうな仕上がりです。
この投稿にファンからは、「どれもおいしそう」「栄養満点ですね」「全部おしゃれ」「カラフル料理」「恭子さん料理上手」「かわいくてお料理上手でセンス抜群でうらやましい」との声が寄せられました。
「マジで美人過ぎる」郡司さんは8月14日の投稿で、「ミーティング三昧だった日」とつづり、私服コーデを披露。コメントでは、「いつもすてき過ぎます」「マジで美人過ぎる」「キョンさんだからできるおしゃれコーデ」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
