はじめての個室暮らしにとまどう猫ちゃん！ ロールクッションと一体化したズボラな食事風景を披露し「こもりすぎだろw」の反響
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『猫型珍妙生物、驚きのごはんシーン』というねこかますさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
2013年8月末にある公園で出会った参瑚。 12年経ち、逆算した誕生日からついに生後4週4,444日の大記録に到達しました。
甲状腺や腎臓の症状を抱えるねこかますさん宅の猫の参瑚ちゃん。顔の腫れのための抜歯手術後、本格的な療養生活を視野に入れて四畳半の個室へ移動することになりました。
すると接触冷感ロールクッションに潜り込んでしまいます。
食餌もねこかますさんの手で食べさせてもらったりと甘えモード。緊張からきたものでしょうか。
こちらは個室に来たばかりの動揺している参瑚ちゃん。ニャーニャーと抗議の声を上げています。保護して9年、初の一人暮らしなのだとか。
個室にした理由は飲水量や食餌や排泄の管理をきちんと行うためだそうです。
そうして参瑚ちゃんはこの形態に落ち着きました。
ロールクッションと一体化しながらご飯を食べる姿に、「無精にも程があるww」「なぜこうなったw」「こもりすぎだろw」と視聴者さんたちからもツッコミの声が寄せられています。
タグが邪魔だから持っていて、とばかりに食べるのを止めた参瑚ちゃん。ねこかますさんがタグを支えるとまた食べはじめるのでした。すごく美味しそうな表情ですが、居間にいた時は療養食をほとんど食べてくれなかったとのこと。一人部屋作戦が功を奏したようです。
居間から琥麦（こむぎ）ちゃんが偵察に来たのですが、参瑚ちゃんは気にする風もなく食餌に集中。体の為にはいい傾向ですね。
ナマコ、ヤドカリ、イソギンチャク、こたつむり、などの声が寄せられた参瑚ちゃん。ロールクッションとすっかり一体化した様子に興味を持たれた方は、どうぞ動画をご視聴ください。
