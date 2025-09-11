J1アビスパ福岡で今季リーグ戦全試合出場中の名古新太郎（29）が、13日のC大阪戦に向け、「チーム一丸」を強調した。出場停止や故障で不在の選手が増える中、精度抜群のキッカーが苦境のチームを支える。

次節は守備を支える松岡大起、安藤智哉の主力2人が出場停止。日本代表に選出されていた安藤は故障も発表されている。得点源の碓井聖生もベンチ外が続き、名古とともに全試合出場中だった岩崎悠人も前節の柏戦で負傷交代した。名古は「どのチームにもこういう状況はある」と冷静に受け止めた上で、グッと力を込めた。

「出る選手が責任を持ってやらないといけない。チームってそういうものだと思う。前向きに考えて、出る選手が試合に勝てるように、結果を出せるように。チーム力が問われてくる。全くネガティブではない」

夏場以降、攻守で名古の存在感はより一層、際立っている。8月9日の川崎戦では移籍後初得点を含む2ゴール2アシストと大暴れ。前節の柏戦ではFKを蹴って先制点をアシストした。得点には至らずとも、セットプレーで何度も好機を演出。昨季リーグ2位の9アシストを記録した本領を発揮している。名古自身、「自分自身のフィーリングが合ってきた。練習でもいい形ができているので、セットプレーでもより、相手の脅威となれるようにしたい」と手応えを感じている。

守備でも柏戦は岩崎に代わって1トップに入った特別指定選手の佐藤颯之介に指示を出しながら、的確なプレスを仕掛けた。攻守にアグレッシブなサッカーを展開する金明輝監督の体制で、欠かせない存在だ。

12位のアビスパに対してC大阪は10位と順位こそ近いが、元日本代表の香川や外国人アタッカーなど、タレント豊富だ。「個々の能力も高いし、力のあるチーム。自分たちが攻守においてより前に、前に、という意識を持って入りたい」。正確無比な右足のキックで、難敵を打ち崩す。（伊藤瀬里加）