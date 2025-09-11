¡ÖÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡×87ºÐÌ¾Í¥¡¢¥»¥ì¥Ö½÷Í¥¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥»¥ì¥Ö¤¬2¿Í°ì½ï¡×
59ºÐÌ¾½÷Í¥¤òÊú¤¤·¤á¡Ä
¡¡±Ç²è¡ÖÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡×(1991Ç¯)¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿87ºÐ¤ÎÌ¾Í¥¤¬¿Íµ¤½÷Í¥¤òÊú¤¤·¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈþ¤·¤¤¥µ¥ë¥Þ¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¤Î¥µ¥ë¥Þ¡¦¥Ï¥¨¥Ã¥¯¤¬2Æü¤Ë59ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨½ËÊ¡¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î»þ·×¤ò¤Ï¤á¤¿¥Û¥×¥¥ó¥¹¤¬¥µ¥ë¥Þ¤òÊú¤´ó¤»¤ë¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥»¥ì¥Ö¤¬2¿Í°ì½ï¡×¡Ö2¿Í¤Î°ÎÂç¤ÊÇÐÍ¥¤ÎÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿Salma¡¢¹¬±¿¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¶ª¤Ë¥Ï¥°¡¡¥µ¥ë¥Þ¤Ë¹¬±¿¤ò¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤²èÁü¡¢¥µ¡¼¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼! ¥µ¥ë¥Þ¤Ë¹¬¤»¤ò¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£