ヒロミ＆松本伊代、新米パパ・ママ時代のレアショット「愛が感じられますね」「どの写真も素敵」 長男・小園凌央が30歳誕生日に公開
タレント・ヒロミ（60）＆松本伊代（60）夫妻の長男で俳優の小園凌央が9日、30歳の誕生日を迎えた。同日、インスタグラムを更新し「30年間生きてこれたのは、家族、友達、そしてこの投稿を見てくださってる方々のおかげです感謝」と記し、子どもの頃のなつかしい写真の数々を披露した。
【写真】「かっこ良いヒロミパパに可愛い〜伊代ママ」赤ちゃんの頃の親子3ショット披露の小園凌央 ※2枚目
赤ちゃん時代の凌央の姿をとらえたフィルム風の写真で、親子3ショット、父子ショット、母子ショットなど、4枚を投稿。凌央を抱っこし入浴する様子、一緒に誕生日を祝う様子など、ヒロミと伊代が“新米パパ＆ママ”の頃の顔も写し出されている。
コメント欄には祝福が相次いだほか、小さい頃の家族写真には「どの写真も素敵ですね！」「両親の愛が感じられますね」「かっこ良いヒロミパパに可愛い〜伊代ママ憧れです」「りょう君は伊代ママにそっくりで可愛いですね」「素敵な写真を見せてくださってありがとう!!」など、さまざまな声が寄せられている。
