京大のサークル「カレー部」と三重県伊賀市広瀬の古民家カフェ「３６５ｎｉｃｈｉ」が、創作カレーの出来栄えを競う「第６回カレー対決」が６、７日、同カフェで開かれた。

２日間で計８７人が食べ比べて投票。京大カレー部が勝ち、３勝３敗になった。

６日は、京大側がしょうゆ漬けのイカと鶏肉のうま味を生かした「和風とりとイカのキーマカレー」、カフェ側が大豆と大葉、みそ、しょうゆで味付けした「畑のお肉キーマカレー」を作り、小鉢二つに盛りつけてライスとともに提供した。

客はよりおいしく感じた方に〇を付けて、レジ横の投票箱に入れた。７日は京大側がメニューをココナツミルクを使った「野菜のコルマ」に変えた。

京大カレー部は２０１０年に発足。現在は部員９２人が所属し、イベントごとに数人が集まってメニュー開発に取り組む。同カフェとの対決は４年前から、５月の田植えと９月の稲刈りに合わせて開催。部員らは農作業も手伝っている。

部長で京大工学部２年の竹内晴人さん（２１）は「対決は楽しいが、はさがけの作業も貴重な経験になった。人口減少が進む中山間地の問題も改めて実感した」といい、同カフェ店長の大地真理子さん（４８）は「普段は若者、とりわけ大学生と会話する機会がない。カレー以外でも、若者の考えが聞けてうれしい」と話していた。