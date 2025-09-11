¡Ö¿®¤òÌä¤¦¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤´¼«¿È¤â¼¿¦¤·¤Æ¥À¥Ö¥ëÁª¡×¡Ä»ÔµÄ²ñ¡Ö²ò»¶¡×ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ä¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×Ã«¸¶¾Ï²ð¤¬Äó¸À
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ï£±£±Æü¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬£±£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤¿»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢ÃæÅç¹°Æ»µÄÄ¹¤ËÄÌÃÎ½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö»ÔÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£µÄ²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤·¤¤ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÃæÅç»á¤Ï¡ÖÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤À¡£ÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¡£»ÔÌ±¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¸øÁªË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢£´£°Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔµÄÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»ÔµÄ²ñ¤ÏÄê¿ô£²£°¡£¿·¤·¤¤µÄ²ñ¤ÇºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤ÐÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¼º¿¦¤¹¤ë¡£²Ä·è¤Ë¤ÏÁ´µÄ°÷¤Î£³Ê¬¤Î£²¤ËÅö¤¿¤ë£±£´¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç£Í£Ã¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤Ø¡Ö¤â¤·ÀµÅöÀ¤È¤«¿®¤òÌä¤¦¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤´¼«¿È¤â¼¿¦¤·¤Æ¥À¥Ö¥ëÁª¤Ç¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£