◆米大リーグ ヤンキース１―１１タイガース（１０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１０日（日本時間１１日）、本拠地・タイガース戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し３打数無安打で打率が３割１分８厘９毛になった。この日４打数１安打で打率３割１分８厘８毛のアスレチックスのウィルソン内野手との差は一気に１毛差に縮まった。

開幕直後から打率首位の座を守っていたジャッジ。前夜７試合ぶりの４４号本塁打を放ったが、この日はさっぱり。右腕フラーティに第１打席はフルカウントからの外角低めの直球を見送り三振。３回１死一、二塁でカウント３―１のバッティングカウントだったが外角のスライダーを引っかけて遊ゴロ併殺打。２点のビハインドだった６回１死一塁では２番手左腕ホルトンの外角低めのカットボールに再び遊ゴロ併殺打に仕留められた。

９回はワンサイドとなって外野のスレイターがマウンドに上がりＤＨが解除となったことで、ジャッジには打席が回らずに試合は終わった。

ジャッジは５月２１日まで打率４割をキープするなど打撃３部門でトップを走っていたが、その後徐々に成績を下げ、本塁打、打点でローリー（マリナーズ）に抜かれ、７月に右肘を痛めて負傷者リスト入り。復帰後の打率は２割４分１厘と低迷している。