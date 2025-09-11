読売新聞の社会部記者として、長年スクープを報じてきた清武英利氏。その後、巨人軍の球団代表になるも、2011年に「読売のドン」こと渡邉恒雄氏の独裁を訴え、係争に。現在はノンフィクション作家として活動を続ける。

そんな清武氏が、約50年にわたる波乱万丈の記者人生を振り返る『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋）より一部を抜粋して紹介する。権謀術数渦巻く巨大メディアで、あのとき何が起きていたのか。（全4回の1回目／続きを読む）

抜き抜かれの次元を越えた「あの報道」

社会部で取材班を率いていたころ、私たちはスクープを打つ一方で、何度も他紙や雑誌に抜かれた。抜かれると、悔しさの後で静かな反省が生まれる。

私は自分や部下を叱る一方で、同じような局面に立ち戻ったら、今度は自分たちがスクープを取れる用意はあるのか、と考えるように努めた。「できる」と思えればさほど問題はない。頑張ればいいだけのことである。

「抜いた抜かれた」というのは私たちのメシの種、メディア内部の競争に過ぎず、抜かれたらその後に追いかけて、きちんと報じれば済むことだ。

だが、「赤旗スクープ」、とりわけ「桜を見る会」の報道は、抜き抜かれの次元を越え、新聞界に深刻な問題を突き付けている。



写真はイメージ ©hiroshi.okura/イメージマート

記者やメディアは腐敗したのか？

「桜を見る会」は公費で芸能人が呼ばれテレビや新聞に映像、写真付きで報じられ、メディアの真ん前で繰り広げられていた。ところが、多くの記者たちはそれが意味する権力者による驕りや私物化に気付かなかったからだ。

疑問を感じた現場の記者が原稿を書こうとして上司から止められた、というなら、まだ救いがある。現場記者が感じ取った疑問ならば何らかの形で紙面なり、告発の形で雑誌なりに染み出すからである。

しかし、記者が権力者に迎合したり、その行為に寛容であったりして、目の前の公金私物化に何の疑問も感じなかったのであれば、その記者とメディアは腐敗したことを意味する。

この問題がさらに深刻なのは、赤旗日曜版に記事が掲載された後も、その事実を政治部記者や放送記者がなかなか報じなかったことである。記事は書いて終わりではない。特ダネを取ったという自己満足に浸ってはだめだ、というのが、「しんぶん赤旗日曜版」副編集長・山本豊彦の信念でもある。

山本は大手紙の記者たちに「こんな国政私物化はけしからんと思いませんか。一緒に取り上げていきましょうよ」と呼び掛けた。

ところが、政治部記者たちは「国会で共産党が質問してくれて、質疑があれば書けるかもしれない」と言う。がっかりした。記者魂を持ったプロがいなくなったな、と彼は思った。

日和見を物語る政治部記者の言葉は、「事件や大問題になれば書けるよ」と言う社会部記者の言い訳に似ている。社会部記者も、当局が強制捜査するとわかれば俄然取材に邁進し、報じる。新聞は当局の動きを伝える機関紙ではないのに、「事件になるか否か」がしばしば紙面化のキーワードになっている。

社会部デスクのころ、政治家がらみの原稿を提稿して、政治部出身の編集局幹部によく聞かれた。「君、これは事件に発展するのか」「はい。そう思います」。たいてい私は即答した。先のことは誰にも分らないし、むしろ立件されない不祥事や腐敗を独自に報じるのが責務だと思っていた。

「桜を見る会」問題に最初に触れた東京新聞の報道

桜問題はその後、国会質疑に発展した。映像付きでわかりやすい話だからワイドショーがすこしずつ取り上げ始める。すると、政治部記者から電話がかかってきた。

「例の桜の会のことだけど、ワイドショーでやっていたね。うちの部長が『ちょっとコレどうなってんだ』って言ってるんだけども、どうなんだ？」

新聞社の名誉のために記すと、実は「桜を見る会」の問題に最初に触れたのは東京新聞である。赤旗日曜版のスクープより半年前の4月16日の「こちら特報部」に、〈「桜を見る会」何のためか……与党の推薦者多く 経費は税金 近年増加 ネトウヨのアイドル？ いっぱい〉という記事を掲載した。こんな前文である。

〈〈安倍晋三首相主催で13日に開かれた「桜を見る会」が物議を醸している。この会は、各界で功績や功労があった人たちをねぎらおうと、歴代首相も手掛けてきたが、今年は安倍首相の「お友だち」の姿が目立った。さらに、開催に数千万円の税金が投じられるのに、招待者の氏名すら公表されないのだ。「何のための会なのか」と疑問の声が上がる〉〉

その記事は私にも記憶がある。へえ、とびっくりした。

「桜を見る会」の支出に甘すぎる財務省

記事を読んだ共産党代議士の宮本徹は約1カ月後、衆院決算行政監視委員会で質問し、（1）2018年度の「桜を見る会」の費用が予算の3倍となる約5200万円に上った、（2）第二次安倍政権の過去5年間、同じ額の予算を計上しているが、参加者が増え、実際の支出は毎回、予算を上回って増え続けている、（3）参加者も14年度の約1万3700人から18年度は約1万7500人に、19年度は約1万8200人に膨らんでいた――という事実を引き出した。東京や中日新聞は国会質疑を引いてこの事実を記した。

肝心なのはこの先である。山本は議員と政府側の質疑を見ていて、「どうもおかしい」と感じる。予算に厳しい財務省が毎年、当初予算より2、3倍も膨れ上がる「桜を見る会」の支出に甘すぎるからだ。

宮本事務所が資料請求をすると、破棄したと答弁する。さらに9月の2020年度概算要求で、財務省は当初予算そのものを3倍に引き上げ、予算を実態に合わせてしまった。

取材に必要なのは「問題意識」と「違和感」

山本たちは「これはアンタッチャブルの首相案件予算ではないか」と思うようになる。彼の指示で若い記者たちが独自にネットを活用した公開情報検索を始め、それをグループチャットで共有した。桜の会に招待された安倍後援会の地方議員や支持者、芸能人たちがブログやフェイスブックなどに会に招待されたという情報を書き込んでいた。

この後の顛末は法政大学教授の上西充子が、『政治と報道』（扶桑社新書）に時間を追って描いている。じわじわと詰めていく赤旗記者の様子は凡百の刑事小説よりも面白い。

この問題を通じて山本が得たのは、取材に必要なのは「問題意識」と「違和感」という平凡な結論である。

「ロッキード事件やリクルート事件は密室での疑惑じゃないですか。でもこの桜の問題は新宿御苑っていう公の場で、メディアも含めて何万人もの人が目撃してるんです。そのとき、『あれ、変だぞ』という違和感を感じるか、どんな問題意識を持って見るか、ということじゃないですかね。問題は若い記者の人たちというより、その上司や会社の姿勢だと思いますよ」

記者の七か条

他にも彼が若い記者たちに言っていることがある。以下は彼の話から私がまとめた七か条。

一つ目は、「抜かれたら抜き返せ」。赤旗記者は整理や校閲担当を含め全国に約300人しかいない。総勢44人の赤旗日曜版の場合、調査報道に携わることのできる記者は5人程度だった。全国の議員や全国1万8000の党支部などが情報収集を補っているものの、劣勢は否めない。重要なネタを抜かれて臍を噛むこともある。

例えば、関西電力役員の金品受領問題だ。関電役員らが関電高浜原発が立地する福井県高浜町の元助役から巨額資金を受け取っていたことを、共同通信にスクープされた。

地元の共産党議員たちが、元助役と公益事業の癒着と利権の実態を問題視して戦っていたのに、山本たちは気付かなかった。「それでも、抜かれたら抜き返そう。そうしないと記者としての意欲と質が下がる」。

二つ目、「とにかく取材に行く。ネタ元を持つ」。

三つ目、「地検特捜部がやらないことをやろうと心掛ける」。直近では、公開されている膨大な政治資金収支報告書から自民党派閥の裏金事件をあぶり出し、2024年度のJCJ大賞を受賞している。

四つ目、「モノを手に入れる。証言だけでなく内部資料の入手を心がける」。五つ目、「本当の秘密はネットには出て来ない、やっぱりヒトだ」。六つ目、「危ない人でもずっと付き合え。大勢よりも一人を深く」。

七つ目、「公正中立という建前を疑え」。共産党の活動とジャーナリズムは相容れないという批判もあるが、新聞社だって偏向しているではないか。安全圏にいて「公正中立」の両論併記では力にならない。

（清武 英利／ノンフィクション出版）