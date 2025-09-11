ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国国際サービス貿易交易会、北京で開幕 中国国際サービス貿易交易会、北京で開幕 中国国際サービス貿易交易会、北京で開幕 2025年9月11日 11時26分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １０日、中国国際サービス貿易交易会のマスコット「福燕（フーイェン）」。（北京＝新華社記者／侯俊） 【新華社北京9月11日】中国北京市で10日、サービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」が開幕した。「デジタルインテリジェンスの先導、サービス貿易の刷新」をテーマに、5日間の日程で開かれる。 １０日、北京市の首鋼園に設置されている中国国際サービス貿易交易会のモニュメント。（北京＝新華社記者／徐欽） １０日、中国国際サービス貿易交易会のテーマ展示館を見学する来場者。（北京＝新華社記者／徐欽） １０日、中国国際サービス貿易交易会のテーマ展示館でアートトイブランド「ポップマート」のブースを見学する来場者。（北京＝新華社記者／常能嘉） １０日、中国国際サービス貿易交易会の文化・観光サービス展示館に展示された商品。（北京＝新華社記者／李鑫） １０日、中国国際サービス貿易交易会の文化・観光サービス展示エリアに展示された商品。（北京＝新華社記者／李鑫） １０日、中国国際サービス貿易交易会テーマ展示館に設置されたアートトイブランド「ポップマート」のブースで商品を撮影する来場者。（北京＝新華社記者／単宇蒅） １０日、中国国際サービス貿易交易会テーマ展示館の入り口。（北京＝新華社記者／常能嘉） １０日、中国国際サービス貿易交易会の会場となっている首鋼園。（北京＝新華社記者／陳曄華） １０日、中国国際サービス貿易交易会のテーマ展示館にあるアイルランドのブースでウイスキーを試飲する来場者。（北京＝新華社記者／張晨霖） １０日、中国国際サービス貿易交易会の会場となっている首鋼園。（北京＝新華社記者／陳曄華） １０日、中国国際サービス貿易交易会の会場となっている首鋼園。（北京＝新華社記者／張晨霖） １０日、中国国際サービス貿易交易会の会場となっている首鋼園。（北京＝新華社記者／石楓） １０日、中国国際サービス貿易交易会のテーマ展示館にあるオーストラリアのブースを撮影する来場者。（北京＝新華社記者／常能嘉） １０日、中国国際サービス貿易交易会のスポーツサービス展示エリアでバーチャルスキーを体験する来場者。（北京＝新華社記者／常能嘉） １０日、中国国際サービス貿易交易会の健康衛生サービス展示エリアで中医（中国伝統医学）の問診を受ける来場者（左）。（北京＝新華社記者／隋尚君） リンクをコピーする みんなの感想は？