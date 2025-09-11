77歳・笹野高史、愛車の白い“高級スポーツカー”を披露「めちゃくちゃカッコいい」 富士山を望む場所から絶景ショット届ける
俳優の笹野高史（77）が8日、自身のインスタグラムを更新。愛車の“高級スポーツカー”『ポルシェ911ターボS』と絶景をとらえたプライベートショットを公開した。
【写真】「めちゃくちゃカッコいい」愛車の『ポルシェ911ターボS』披露の笹野高史
車好きとして知られる笹野は、今年1月17日のXの投稿で「お陰様で、無事乗り換えられました！ありがとうございました♪ 『黒』のボクスターから『白』のターボSへ！」と、愛車を『ボクスター981』から『ポルシェ911ターボS』へ乗り換えたことを報告していた。なお、『ポルシェ911ターボS』の新車価格は3200万円超えと紹介されている（公式サイトより）。
この日は、ドライブに出かけたようで「富士山を望む場所から」撮影した愛車の写真をアップ。空と富士の陰影、田園風景に、白いポルシェが映える1枚となっている。
コメント欄には「めちゃくちゃカッコいいですね」「雲の白と911の白がマッチしてますね」「曇の桐間から富士山がかっこいいですねぇ〜」「ターボいいですね〜」など、さまざまな声が寄せられている。
