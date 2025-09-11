『映画すみっコぐらし』最新作公開に先駆け、イオンシネマとコラボした劇場マナーCM完成
人気アニメシリーズ最新作作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の公開を記念して、イオンシネマとコラボレーションした劇場マナーCMをが9月12日より全国のイオンシネマにて放映が開始される。その一部がYouTubeに公開された。
【動画】『映画すみっコぐらし』劇場マナーCMの一部
2019年に第1作『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が劇場公開されて以来、23年の第3作までシリーズを重ね、安定した人気を誇る『映画すみっコぐらし』。最新作では、空の王国からやって来た「おうじ」と「おつきのコ」を救うため、すみっコたちが空を舞台にした大冒険を繰り広げる。
今回制作されたマナーCMは、劇場でのマナー啓発を目的にしたもので、すみっコたちが本編の世界観そのままに登場。公開された映像では、冒険衣装に身を包んだすみっコたちが登場し、ねこが魔法使いに扮して誤って杖を発動してしまう場面で「魔法の杖や光る機器のご使用はお控えください」、ぺんぎん？がきゅうりの剣をモンスターに差し出そうとして自分で食べてしまうシーンには「イオンシネマで購入された飲食物以外のお持ち込みはご遠慮ください」など、マナー啓発をかわいらしく表現している。
このCMはイオンシネマ限定の特別上映で、全編は劇場のみで視聴可能。なお、一部スクリーンでは特別興行などにより上映されない場合があるため、観覧前に各劇場の上映情報を要確認。
【動画】『映画すみっコぐらし』劇場マナーCMの一部
2019年に第1作『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が劇場公開されて以来、23年の第3作までシリーズを重ね、安定した人気を誇る『映画すみっコぐらし』。最新作では、空の王国からやって来た「おうじ」と「おつきのコ」を救うため、すみっコたちが空を舞台にした大冒険を繰り広げる。
このCMはイオンシネマ限定の特別上映で、全編は劇場のみで視聴可能。なお、一部スクリーンでは特別興行などにより上映されない場合があるため、観覧前に各劇場の上映情報を要確認。