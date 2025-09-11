元SKE48のタレント・平松可奈子（33）が11日、自身のインスタグラムを更新。女性ファッション誌「sweet」（宝島社）の読者モデルグループ「sweet lovers（スウィートラバーズ）」のメンバーとして活動することを発表した。

平松は「みなさんにご報告です」と書き出し、「この度 sweet lovers 2期生として 活動させていただくことになりました」と報告。メンバーとなったインフルエンサーらとの集合ショットを公開した。

また「宝島社さんの『sweet』は、20代の頃からずっと愛読している雑誌。“大人かわいい”フェミニンな世界観がブレずに続いているところが本当に大好きで、年齢を重ねても読み続けられる雑誌です」と思いをつづった。

続けて「少しファッションのお仕事から離れていた時期もありましたが、“もっと可愛く、トレンドに敏感に、自分らしく生きたい！”と強く思っていたタイミングでいただいたこのご縁…本当にうれしく思っています」と喜びを明かした。

最後に「これからはsweetの読者代表として、皆さんにたくさんの発信をしていけたらと思います」とコメント。発売日に合わせて「ぜひ10月号をチェックしてくださいね どうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

平松はSKE48の1期生として活躍。グループの創成期を支えた後、2013年に卒業。タレント業のかたわらファッションブランドや大手100円ショップの商品をプロデュース。2018年には年収が約2000万円と明かされ、話題となった。