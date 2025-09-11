やす子、キャンバスいっぱいに描いた“絵”に反響「感性ステキ」「かわいい」 約2ヶ月ぶりにインスタ更新
ピン芸人のやす子が10日、約2ヶ月ぶりに自身のインスタグラムを更新。個性あふれる “アート作品”を公開した。
【写真】「感性ステキ」やす子が描いた“羊”の絵
「すごく久しぶりに投稿しました」とストーリーズを更新し、羊の絵を投稿。緑色の背景に黒い体と白い毛を持つ、シンプルなデザインの羊が描かれたキャンバスを披露した。
この投稿にファンからは「絵も可愛いがやすこがカワイイ」「キャンパスいっばいに描く羊さん ふわふわしてそうで頭なでてあげたくなります 可愛いよ」「やす子ちゃんの感性ステキです」などの反響が集まっている。
