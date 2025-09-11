〈「何万人もの人が目撃したのに、なぜ違和感を感じなかったのか？」“桜を見る会”報道に燃えた『しんぶん赤旗』の記者魂〉から続く

読売新聞の社会部記者として、長年スクープを報じてきた清武英利氏。その後、巨人軍の球団代表になるも、2011年に「読売のドン」こと渡邉恒雄氏の独裁を訴え、係争に。現在はノンフィクション作家として活動を続ける。

そんな清武氏が、約50年にわたる波乱万丈の記者人生を振り返る『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋）より一部を抜粋して紹介する。権謀術数渦巻く巨大メディアで、あのとき何が起きていたのか。



「球界再編の可能性」というスクープ

私はすでに『会長はなぜ自殺したか』など3冊を社会部などの仲間とまとめ新潮社から出版していたので、五輪閉幕後に、岡崎たちの成果やこれまでの経験をもとに、コラムを改革したり、スポーツノンフィクションに挑戦したりするのを楽しみにしていた。

ところが、運動部長着任から半月もすると、その夢はどこかに吹き飛んでしまった。日経新聞が2004年6月13日朝刊の一面五段見出しで、〈近鉄球団 オリックスに譲渡交渉 球界再編の可能性〉というスクープ記事を掲載したのだ。水面下で始まっていた球界再編の動きが浮上したのである。

これとは別に、ダイエーとロッテの合併構想が秘かに進んでいた。13日は梅雨の日曜日で、雨もぱらついていた。球界は暗雲が垂れ込めていた。

あとで親しくなったロッテ球団代表の瀬戸山隆三は日経の記事を読んで仰天する。報道の翌日、瀬戸山はロッテ本社に呼ばれ、オーナー代行から、「球界は危機にあり、ロッテはダイエーと一緒になる。これは球界が望むことだ」と伝えられ、驚きはさらに増した。

2つの話が現実になれば、セ・パ6チームずつ2リーグの球界は、一気に十球団による1リーグ制になるのだ。

再編の主役の一人は、巨人のオーナーで、十二球団オーナー会議議長でもあった渡邉恒雄である。プロ野球選手会とともに1リーグ制に反対した阪神球団社長の野崎勝義は、「渡邉オーナーが再編の機関車で、西武の堤義明オーナーが一両目、この連結で後の十球団を牽引している」と指摘していた。

情報がなく右往左往するばかり

だが、球団オーナーと側近以外は秘密裏の交渉や再編の向かうところを知らない。まして、スポーツ記者は事前に何もわかっていなかった。情けないことだが、読売運動部も私も情報がなく右往左往するばかりだった。

彼らはもともとスポーツ取材に特化した記者ばかりである。球界首脳に夜回りする習慣もなかった。やむを得ず、部長の私が巨人の球団代表らをつかまえたり、電話を入れたりして取材する羽目になった。

そして、1カ月半後、読売一面や運動面で「野球再生」という長期連載を始めた。彼らには慣れないテーマだったから、コンテ作りから指示し、連載の前書きは私が書いた。前文にはこう記した。

〈〈野球界が危機に直面している。近鉄とオリックスの統合で球団が減るからだけではない。パ・リーグ各球団の昨年度の実績的な赤字額は、判明分だけで計154億円にも上った。多くのプロ球団とそのすそ野を形作る社会人野球は、球団、親会社の赤字や経営不振で立ち行かないのだ。（中略）圧倒的なファンに囲まれる一方で、球界が赤字に押しつぶされそうな矛盾は、日本野球が構造改革を迫られていることを示している。もつれた球界再編劇の糸をほぐしながら、野球の未来をシリーズで考えたい〉〉

渡邉の思惑はともかく、球界が抜本的な改革を求められていることだけは確かだった。しばらくすると、意外なところから反応があった。

渡邉が「球界の再建策について聞きたいから夜にちょっと来てくれ」と言っているというのだ。

そのころ、渡邉は酩酊したところを記者団に囲まれ、「たかが選手」と発言して激しい批判を浴びていた。渡邉は、日刊スポーツの記者に「選手会の古田敦也選手会長が、できればオーナー陣といずれ会いたいと（言っている）」と問われて、こう言った。

「無礼なことを言うな。分をわきまえないといかんよ。たかが選手が。たかが選手だって立派な選手もいるけどね。対等に話をする協約上の根拠は一つもない」

その失言で、世論は選手会に同情し、彼らの叫ぶ2リーグ制維持に傾こうとしていた。

渡邉恒雄からの呼び出しの席で

――それにしても一体、何の用だろう。素人に再建策を語れとは……。

私は訝しく思いながら、指定された場所に向かった。そこは大手町の古いパレスホテルの地下にあった料理屋で、渡邉がよく会合などで使っているなじみの店だ。読売本社の目と鼻の先にある。

巨人軍球団代表や球団社長たちもそこにいた。私は酒を飲んでいる渡邉の向かいに座った。書類をもとに説明しはじめると、脇から私をたしなめる側近の声がする。

「君、失礼だぞ。（渡邉）主筆の後ろに回って、資料のご説明をしなさい」

なんだ、対面で話をしているのに、わざわざ後ろからご説明申し上げるのか。ばかばかしい、と思った。国会答弁に立とうとする大臣に後ろからささやいて説明する役人の姿だ。

社会部記者出身の私はそんなことはできないので（だからダメなのだが）、知らん顔をして続けた。ご説明するほど大げさな話でもない。

渡邉は私の話がつまらないのか、興味を引いた様子もなかった。反応はよくわからなかったが、私は説明しろと言われたから来ただけなのだ。

食事を終えると、一人でさっさと運動部に戻った。ビルの灯を仰ぎながら、少し生意気だったか、と思った。そして、すぐにそのことを忘れてしまった。

読売新聞グループ本社代表取締役社長からの電話

アテネ五輪の取材準備でそれどころではなかったのだ。開幕10日前にはギリシャにも出張して、アテネ五輪組織委員会会長にインタビューをしていた。帰国して、開会式を2日後に控えた午後、運動部長席の内線電話が鳴った。

「清武くん？ 内山です。黙って聞いてください。君に巨人軍の球団代表になってもらいます」

読売新聞グループ本社代表取締役社長の内山斉からだった。私の地方部記者時代の上司で、渡邉の懐刀である。

「えっ」。声を洩らすと、冷めた声が受話器から響いた。「声は出さないで。明日、私の部屋へ来てください」

――何を言っているんだろう。巨人？ やるがんの現場じゃないか。

受話器を置いた後、しばらく顔を上げられなかった。

