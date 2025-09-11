寺島しのぶ、13歳長男の成長記録を写真で公開「ハンサム」「素敵親子!!」
俳優・寺島しのぶ（52）が11日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎え13歳になった長男で歌舞伎役者の尾上眞秀（まほろ）の成長過程をたどる、思い出ショットを多数公開した。
【動画】「ハンサム」「素敵親子!!」13歳長男の成長記録を写真で公開した寺島しのぶ
1つ前の投稿で、「おめでとう」と生まれたばかりの眞秀の写真を添え、誕生日を祝福した寺島。今回の投稿では、「掃除機みたいなので吸われて出てきた眞秀」と記された乳児期の寺島との2ショットから始まり、眞秀の成長を感じることができる、思い出詰まったこれまでの日常を写真で紹介した。
最後は歌舞伎の舞台に立つ眞秀の写真で締め、「兎に角元気で」とメッセージをつづった。
この投稿には多くの祝福コメントのほか、「お母さん13年、おめでとうございます」「大きくハンサムに」「良い子に育ってますね」「素敵親子!!」などの声が寄せられている。
寺島はフランス人のクリエイティブアートディレクター、ローラン・グナシア氏と2007年2月に結婚。翌月に行った会見では「私がありとあらゆる手段で猛アタックしました！」（寺島）と明かし、同年4月26日には東京・赤坂の日枝神社で結婚式を挙げた。12年9月11日に長男・寺嶋眞秀が誕生。眞秀は、初代尾上眞秀（しょだい おのえまほろ）として、歌舞伎役者として活躍している。
