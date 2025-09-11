お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（38）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。旅行先を選ぶ難しさについて語った。

この日の番組テーマに沿って「旅をするならインフルエンサーに注意しろ」と提言した野田。インスタグラムで投稿されていた風景を気に入り、「ここ綺麗そうだなと思って、この前（山形の）銀山温泉に行ったんです」と切り出した。

しかし「写真にあげてるってことは、そこで撮ってるヤカラがいる」と説明。現地の状況を「インフルエンサーの巣窟（そうくつ）になってるわけですよ」と明かし、「インフルエンサーが撮る写真って、やっぱりこだわりが凄いんで動かないんです、名所から」と振り返った。

続けて「ポジションをずーっと占領したまま退かない。俺が泊まる旅館の前にいい橋があるんですけど、そこをずっと塞いでる」と回想。「インフルエンサーが注目してるような場所は、とっくに巣窟になってるんで、だからこれはムズい。良い場所を探すのが難しい時代」と嘆きつつ、「俺らがしょせん見つけるような場所は、みんなが見つけてる」と語っていた。