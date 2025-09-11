学歴詐称の疑いが指摘されている静岡県伊東市の田久保市長。「辞職か」もしくは「議会解散か」を迫られる中、出した答えは「解散」でした。田久保氏は「市民に信を問うべき」と主張していますが、市民の声は…

「審議が放棄され…」議会の解散を選択

市議会から不信任決議を受けた静岡県伊東市の田久保真紀市長。自身の辞職ではなく、議会の解散を選択しました。



SNSに“自撮り写真”を投稿し…

「伊東市政の改革と刷新の為、そして地域を守る為に引き続き全力で尽くして参ります」

自身の学歴詐称疑惑から始まった一連の問題。なぜ議会の解散を選んだのでしょうか？

静岡・伊東市 田久保真紀 市長

「今回、本当に残念ながら、議会の初日に不信任決議が全会一致で出て、審議が全てストップして議会が行われない形になった。大変重要な議会においての審議や採決が議会初日をもって放棄された事実は、事実として冷静に受け止め判断し、これを改めて市民の皆様に信を問うべきだと」

ーーそもそもが、ご自身の経歴の問題に端を発した（不信任）案。“不信任だから議会解散”は筋違いとは考えないのか？

「今期議会が無事に審議が終わり、そのうえでの不信任案の提出あれば、また私の中で違った進路の選択もあった」

10日付けで解散となった市議会。市長が去ったあとの議長室では…

記者「こちらに10秒ほど見せてください」

議長「19.2秒…」

静岡・伊東市 田久保真紀 市長（8月13日・百条委員会）

「報道であるような“チラ見せ”という事実はない、約19.2秒ほど見ていただいたと記憶している」

議長らに対し、卒業証書を“チラ見せ”した疑惑にこう反論していた田久保市長。



7月には市長を辞めると表明していましたが、一転、続投を宣言し、百条委員会で疑惑が追及されていました。

田久保市長は「市民・伊東市がどうなろうと関係ない」

解散を受け、前議長らは…

伊東市議会 中島弘道 前議長

「この大義なき解散について、本当に怒りしかない」

伊東市議会 青木敬博 前副議長

「（田久保市長は）市民ファーストよりも自分ファーストという印象」

市民も憤りを隠せません。

伊東市民

「ほとんどの市民が信じていない。市長のことを。本来なら辞任してもらったほうがよかったんじゃないかな」

「最初から、市民がどうなろうと、伊東市がどうなろうと関係ないんだよあの人は。全く大義がない」

「小学生がいま、『田久保る（たくぼる）」＝嘘をつくという言葉を作ったんですって。いま伊東市の子どもたちがその言葉を使っていることがとても恥ずかしい」

「信を問う」選挙費用に4500万円

辞職ではなく、議会の解散で「信を問う」と話す市長。記者からは質問が相次ぎました。

ーー市民に何を問いたい？

静岡・伊東市 田久保真紀 市長

「この伊東市の現状をみて、『自分こそ市政を変えていく』と思って、手を挙げてくれる若い力に期待している」



ーー「自分に対する信を問いたい」という意味ではない？

「信を問うということについて、どう考えるかは市民の皆様の考え」

ーー「私を信じるか議会を信じるか」という意味ではないのか？

「わかりやすく表現したいお気持ちは重々わかるが、私はそうではないと思っている。若い力の出現に期待している」

市議会の解散により、伊東市では10月20日までに市議会議員選挙が行われます。



その後、新たな議会で再び不信任決議案が可決された場合は、市長が失職し、50日以内に「市長選挙」が実施されることになります。



それぞれにかかる費用は、市議会議員選挙が約4500万円、市長選挙に約3000万円かかるとみられています。



市政の停滞に終止符が打たれるのは、いつになるのでしょうか。