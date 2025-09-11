現代でも、跡取りのために男の子を産んでほしいという家はあるようです。今回は、そんな家に嫁いでしまった女性のエピソードをご紹介します。

私の体質のせい？

「地方の代々続く由緒正しき家に嫁いだ私。跡取りになる男の子を産んでほしいと、散々プレッシャーをかけられてきたけれど、3人続けて女の子でした……。4人目も女の子だったとき、夫も義両親もひどく落ち込んで……子どもが生まれるというのにお通夜のような空気でした。

娘の誕生を喜んでもらえないことが苦しくて、私はノイローゼのような状態に。そんな私に、夫は離婚を切り出してきました。『養育費と当面の間の生活費は出すから別れてくれ』と。夫はお見合いして別の女性と再婚しました。

その後、夫はまたしても女の子を授かったそうです。女の子ばかり授かるのは私の体質のせいだって責めてきたけど、相手を変えても結果は一緒でしたね。女性を産む機械のような扱いをする家なんて、さっさと途絶えてしまえばいいのに。

離婚してプレッシャーから解放された今は、娘たちと幸せに暮らしています」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 現代でもこんな家庭があるのですね……。そうまでして男の子を望むって、もはや恐怖です……。そもそも、男の子が生まれたからといって、跡を継いでくれるとは限らないのでは？

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。