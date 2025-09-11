〈「部下に恐れられるべきだ」読売のドン・渡邉恒雄氏が大事にしていた“畏怖の哲学”とは？〉から続く

読売新聞の社会部記者として、長年スクープを報じてきた清武英利氏。その後、巨人軍の球団代表になるも、2011年に「読売のドン」こと渡邉恒雄氏の独裁を訴え、係争に。現在はノンフィクション作家として活動を続ける。

そんな清武氏が、約50年にわたる波乱万丈の記者人生を振り返る『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋）より一部を抜粋して紹介する。権謀術数渦巻く巨大メディアで、あのとき何が起きていたのか。（全4回の4回目／最初から読む）

「記者会見したら破滅だぞ」

前述したように、11月10日に高橋由伸との年俸交渉を済ませ、11日がめぐってきた。私が吉峯弁護士とともに記者会見をしたいと、午前9時になって文科省記者クラブを通じて各社に通告したところ、渡邉から私の携帯に電話がかかってきた。

後で聞いた話では、そのころ球団事務所には、会見するという連絡が流れ、蜂の巣をつついたような騒ぎになっていた。

社内では「文科省で会見するということはドラフトがらみか」とか「また裏金問題か」というささやきや憶測が流れていたらしい。私は社内の誰にも会見の話を漏らしていなかった。

桃井や同期の読売幹部たちから次々と電話がかかってきたが、誰も巻き込みたくなくて応じなかった。最後の電話が渡邉だった。



「記者会見すると騒ぎになっている。何の話だ」という渡邉に対し、私は「既に内示しているコーチ人事をひっくり返さないでほしいのです」と繰り返し求めた。それから9日の主筆室での面談と同じような話になった。

私に残る記憶の一つは、コンプライアンスをめぐるやり取りである。渡邉が言う。

「巨人軍というのは読売新聞グループ本社の100％子会社だ。だから、人事権は親会社にある」

「もちろん、承知しておりますが、決まったことに関しては逐一、毎回必ず本社に行きまして、こんな人事にしたいんです、いかがですかとか、来季の交渉についてもお話を申し上げました。それでご了承をいただいて、コーチたちに内示をし、『来年も頑張ろうぜ！』という話をしたので、それをいまさらひっくり返すわけにはいかんのです」

私は「岡崎に謝るよ」とか「撤回も考えるよ」といった言葉をひそかに期待していた。だが、最後に返ってきたのは渡邉の冷厳な声だった。

「記者会見したら、これは破滅だぞ。破局だな」

「破局とはどういうことですか」

「破局的な状況になるよ。君にとって、非常に不利だよな。読売新聞社と全面戦争になるんだから。君は長い間、読売で飯を食ってきて、将来もっと上がある。それが全部チャラになるということだな」

本当の忠義とは何か

住友グループには「逆命利君、謂之忠」という言葉がある。住友の初代総理事・広瀬宰平の座右の銘だという。

住友のホームページを開くと「本当の忠義とは、上司や主君の命令、たとえ国家の命令であっても、それが主家のため、国家のためにならなければ、敢えて逆らうことあるべし」という強い意志を表している、とある。

自由闊達な意見交換を重んじ、身分の上下に捉われずに進言を聞き入れるという伝統の精神があって成り立つ企業精神だが、ここで渡邉に抗うことは、選手育成の要であるコーチたちを守るだけでなく、いつかコーチという立場に就く選手を守ることにつながる、と私は思っていた。

そして、プライドの高い彼らを大事にすることが組織や職員ら人間を守ることだと信じていた。それは結局、巨人や読売の信望を深めることではないか。

その日の午後、私は文科省記者クラブで記者とカメラの前に立っていた。

記者会見の反応とその後

一旦了承されたはずのコーチ人事が渡邉によって覆されようとしていることなどを明かし、子会社の巨人にも内部統制と健全な企業体質、つまりコンプライアンスが求められていることを説明した。

それから――ここに記すのも気恥ずかしいのだが――ジャイアンツというチームや巨人軍という会社、自分を育ててくれた読売新聞社に深い愛着を抱いていること、選手やコーチ、監督、ファンの人々を敬愛していること、彼らを裏切ることができないために、読売グループの最高権力者である渡邉に翻意を求めたが聞き入れられないので、やむなく会見に至った心情を訴えた。

巨人の職員によると、記者会見の時間になるとパソコンの周りにはいくつもの人だかりができた。会見が生中継されたニコニコ動画を視聴するためあわてて登録したのだ。涙を浮かべる職員の姿もあったという。

私は残務もあったから、会見後、巨人の事務所に戻り、桃井に「心に恥じることはないので堂々と出社します」と挨拶をした。彼は「本社マターになっているから、君の処遇はどうなるかわからん」とすっかりさじを投げた様子だ。

それから、私に代わって選手育成やスカウト活動を担うであろう職員たちに「私がいなくなっても、あとはよろしくお願いします」と頭を下げた。

岡崎のヘッドコーチ続投

この会見から4日後、岡崎から電話を受けた。

桃井からヘッドコーチの続投を要請されたらしい。要請された際、岡崎は桃井に「有難いことですが、僕には知る権利があると思います。そもそも会長と原監督の間で、江川さんの名前を誰が出したのでしょうか」と尋ね、「来季のヘッドコーチは（清武）代表が守ってくれたが、会長やオーナー、監督が望んでいなければ自信が持てない」と訴えたという。

「望んでいないなんてことはない」と桃井が応え、岡崎が続投を受け入れたというので、私はほっとした。

岡崎も騒ぎに巻き込まれ悩み抜いたのだろう。別れの言葉は涙声だった。

「代表と一緒に始めた育成なので、守ってくれたポジションで続けたいです」

電話口から漏れた声を素直に受け止めようと思った。

勝ち負けは自分の心が決めるもの

これは少し後のことだが、吉峯の弁護士事務所を出るときに会話を交わした。「勝てますかねえ」。何気なく私の口をついて出た。新聞界の権力者相手に立ち向かえるか、という不安が脳裏にあった。すると、大柄の吉峯があごを上げて言った。

「あなたに志があれば負けということはないんですよ」

瞼の裏に熱いものがこみ上げ、しばらく顔を上げられなかった。そうだ、勝ち負けなど自分の心が決めるものなのだ。

会見翌日から、私の自宅や携帯電話、メールなどに社内外から激励や叱咤の連絡が入った。読売本社の元部下や友人に加え、心配する元国会議員、元刑事、元国税職員たちも混じっている。

「頑張れよ」という者がいれば、「とうとう、やっちゃいましたね」と笑ったり、「もっと我慢ができなかったのか」「売名行為に映るぞ」と小言や批判をする人もいた。中には飲み屋で会って「私も断固、ともに立ち上がります」と威勢よく言った元部下もいた。

「半ば愚痴のような言葉」をすり替えられて

――これからどう生きるべきなのだろう。

そう考えながら、近所の川沿いの遊歩道を歩いていたときのことだ。あちこちに携帯電話をかけたり、もらったりした。「清武、どうなんだ。大丈夫か」。読売の元役員で、修業時代を過ごした青森支局の先輩の声である。そのときは読売系の子会社にいた。

心配してくれているのだな、と懐かしさに駆られて話していると、

「おまえ、これからどうするんだ。解決策はなにかあるのか」

と言うので、私は半ば愚痴のような言葉を口にした。

「そうですねえ、どうしても渡邉さんが巨人軍から手を引くということはできないんでしょうかねえ」。もし渡邉さんの専横が続くのであれば、私も監査役みたいな形でチェックすることができるんでしょうか、といったこともとりとめもなく話した。

ところが、会見から5日後の11月16日になって、読売の社長室長・山口寿一（現・グループ社長）が「ちょっと話をしたい」と巨人の社長室にやってきた。前述の先輩と私の会話を持ち出し、「清武さんは、『渡邉さんは会長を退け、私は監査役になりたい』と言ったそうですね」と言う。

愕然とした。散歩途中の携帯電話の会話が「自ら常勤監査役の地位を要求した」という話にすり替わっている。私はそこで初めて、査問を受けていることに気づいた。

「これ、もしかしたら事情聴取ですか」

（清武 英利／ノンフィクション出版）