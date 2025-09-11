〈「君に巨人軍の球団代表になってもらいます」清武英利氏が明かす、渡邉恒雄氏から呼び出された“代表内定の夜”の顛末〉から続く

読売新聞の社会部記者として、長年スクープを報じてきた清武英利氏。その後、巨人軍の球団代表になるも、2011年に「読売のドン」こと渡邉恒雄氏の独裁を訴え、係争に。現在はノンフィクション作家として活動を続ける。

「ろうそくはなァ、火が消える直前が一番明るいんだッ！」

渡邉は大正天皇が崩御した1926（大正15）年に生まれている。私の球団代表時代には80代の半ばに差し掛かるころだったので、当時から読売グループ幹部のなかにも、「もうそろそろ」と思う者が少なくなかった。

どんなカリスマ経営者も加齢に伴って体力や判断力が衰えていくのは当然のことである。渡邉も物忘れが年々進み、惚けたのではないか、と言う幹部もいた。

球団代表職に就いた直後、私は先輩から「ナベツネには年月日に加えて、通し番号を振った報告書を渡すようにせよ。『そんなことは聞いてないぞ』と叱責されたときに役に立つから」と助言を受けていた。

しかし、そうした部下たちの魂胆は見抜いていたのだろう。行きつけのホテルの料理屋で酒が入ると、側近たちにこんなことを低い声で言った。

「君らは、俺がもうすぐ死ぬ、と思っているんだろう。しかしだなァ」と好きな清酒を舐め舐め、周りの者たちの眼をのぞきながら、一瞬置いて大見得を切る。

「ろうそくはなァ、火が消える直前が一番明るいんだッ！」



渡邉恒雄氏 ©︎文藝春秋

とぼけているのか。年寄りをなめるんじゃないぞ、と脅しているのか。同席者は辛辣な冗談に声もなく、そこにいた私はうつむいて可笑しさをこらえた。

悪口は意地の悪い人の慰め

新聞記者は総じて口が悪い。後に役員になった社会部の先輩たちは、警視庁記者クラブ日誌の中に、仲間うちで互いに作家顔負けの呪詛と罵倒の言葉を書き連ねた。

彼らは私があれこれ抗弁するとニタニタ顔を歪め、今まで聞いたこともない鮮烈な差別語と悪態痛罵を並べた。「悪口は意地の悪い人の慰めである」という警句を私は思い浮かべた。

政治部出身の渡邉の悪口はさらに直截的で鋭い棘があった。酔いが口を滑らかにするのだ。どうしたことか、非難の相手はかつて彼を支えた盟友にも及び、元側近、野球人にまで至ることがあった。

ある時は、巨人の元選手の名を挙げ、「あいつは『私を監督にしてください』と俺の前で土下座したんだよ」と元選手の卑屈さを笑って同席者をげんなりさせた。当時の私は野球界の一員だったので、自分まで馬鹿にされたような気がして悲しかった。辛辣な渡邉が褒めた野球人は、王貞治監督ぐらいのものだ。決してなびかなかった野球人だからであろう。

渡邉恒雄の「畏怖の哲学」

主筆室で渡邉は時々、小さな手帳を取り出すことがあった。そこには主要幹部や関連会社役員の入社年次や役職が記してあるらしい。

雑談をしているときに、その手帳を不意に取り出し、「君は1975年入社だから、定年までまだ何年も残っているな」と言われると、さすがに身が固くなった。読売のドンは案外冷静に眺めているのかもしれない、という気持ちが湧いてくる。

彼は畏怖の哲学のようなものを持っており、巨人球団社長の桃井恒和や私にまで、幹部としての心得を説教した。

主筆室に赴くのは球団の報告事項があるときだったが、それが終わると、使い込んだ愛用のパイプを片手にした彼にこう言われたものだ。

「君、上に立つ者は部下に慕われ、かつ恐れられなければならんよ。二つのうち、どちらかしかできないときは、部下に恐れられることだ」

冷ややかで満悦の笑みが浮かんでいる。巨人が好調なとき、彼は私のコラムの読者の一人であった。「あのコラム、読んでいるぞ。活字が小さすぎる。そう伝えておいてくれ」と言った。

応接机の周辺には、銀のステッキやバット、もろもろの贈り物が無造作に置かれていて、灰皿からはパイプタバコの燃え滓がこぼれ落ちていた。

それは、自分が権力を保持し続けている理由を誇示したのかもしれない。彼はキューバの国家評議会議長（国家元首）だったフィデル・カストロや米国上院議員だったロバート・ケネディらと同世代だということを話題にし、「今も権力を保っているのはカストロと俺だけなんだ」と自慢していた。

好みは“従順かつ権謀に長けた冷厳な部下”

渡邉は従順かつ権謀に長けた冷厳な部下が好みであることも理解できた。時折、マキャベリの『君主論』を論じ、巨人の監督にも冷徹な指揮を求めた。原辰徳監督の非情采配が話題になると、「原は成長しているな」と喜ぶようなところがあった。

マキャベリはルネサンス期イタリアの政治思想家で、権謀術数の政治的混乱のなかを生き延びた。彼の『君主論』第十七章に渡邉の言葉によく似た一節がある。

〈〈恐れられるよりも慕われるほうがよいか、それとも逆か。人はそのいずれでもありたいと答えるであろうが、それらを併せ持つことはおよそ困難であるから、二つのうちの一つを手放さねばならないときには、慕われるよりも恐れられていたほうがはるかに安全である。なぜならば、人間というものは、一般に、恩知らずで、移り気で、空惚けたり隠し立てをしたり、危険があればさっさと逃げ出し（以下略）〉（河島英昭訳、岩波文庫）〉

主筆がいつからお前のオヤジになったのか

球団代表時代のことだが、主筆の部屋から引き揚げるとき、新聞社の車寄せや玄関などで、かつての仲間たちと鉢合わせすることがあった。

政治家の脱税や金融不祥事で一緒に仕事をした彼らもデスクなどを経験した後、社会部をアガる時期に差しかかる。編集委員など専門記者の道か、管理職へと踏み出すのか、岐路を迎えるのだ。

久しぶりに彼らと話していると、思いがけない言葉に出会うことがある。社長室の階に異動した部員だった。

「清武さん、きょうは主筆に呼ばれたんですか。しかし、渡邉さんはホントに面白い人ですよね」

「うーん」

「あの齢ですごいんですよ、オヤジは」

――オヤジ？

おいおい、主筆がいつからお前のオヤジになったのか。かつては、「ナベツネ」と呼び、主筆と親しい政治家の不祥事記事が活字にならないのはけしからん、と息巻いていた社会部記者だ。

権力や政財界の腐敗を追及するのに心身を捧げていたのに、彼の忠勤の重心は、わが社の権力者を守る「藩屏」として尽くすことに移っているように見える。

飼い犬記者になるな

読売新聞社の編集局はそのころ、編集部門と管理部門のポストに交互に就きながらジグザグに上昇していく出世階段が確立していた。社会部からグループ社長室の法務部や広報部に移り、社会部の次長などに戻る。そして再び社長室などの部長クラスとして出世していくのだ。

私が社会部の一兵卒だったころまでは社会部と社長室周辺には、情報を遮断するファイヤーウォールのようなものがあったように思う。警視庁や検察庁詰めの記者にも、知りえた核心情報は編集局以外には流さないという雰囲気があった。

私は6年先輩の社会部デスク・光田譲から「新聞記者はポチ（飼い犬）になったらおしまいだ」とか、「ゴマすり上司には、たとえ社会部長であっても嘘をつけ」と諭されて育った世代だ。

飼い犬記者になるな、という彼の言葉は後輩たちにしつこく伝えたが、私の率いた「経済事件班」の部員は散り散りになりつつあった。

そして、社会部の司法キャップや警視庁キャップ経験者が法務部長など社長に近い要職に就くのが当たり前のようになると、その言葉もどこへやら、社内一体の空気が醸成されていった。管理部門が出世ポストとして部員に語られる時代である。

