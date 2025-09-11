・電子材料が年初来高更新、ＡＩデータセンター特需を追い風に業績増額修正の思惑

・三桜工が急動意、データセンター増設ラッシュでサーマルソリューション技術に期待

・三菱総研がマド開け上放れ年初来高値、２５年９月期一転増益を予想

・エニーカラーはＳ高、今期上方修正を好感

・ＳＷＣＣがマドを開け大幅高、データセンター特需で電力・通信分野で商機高まる

・ブランジスタはＳ高カイ気配、ＳＢＩとの資本・業務提携と初配当１０円実施を発表

・サムコは大幅高、２６年７月期連続最高益へ

・ＮＥＸＹＺ．が急速に切り返す、今９月期最終利益増額で前期比４割増益に

・ソフトバンクＧが上値指向継続、米半導体株高とアーム株急騰が追い風に



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS