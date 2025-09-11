◎１１日前場の主要ヘッドライン
・電子材料が年初来高更新、ＡＩデータセンター特需を追い風に業績増額修正の思惑
・三桜工が急動意、データセンター増設ラッシュでサーマルソリューション技術に期待
・三菱総研がマド開け上放れ年初来高値、２５年９月期一転増益を予想
・エニーカラーはＳ高、今期上方修正を好感
・ＳＷＣＣがマドを開け大幅高、データセンター特需で電力・通信分野で商機高まる
・ブランジスタはＳ高カイ気配、ＳＢＩとの資本・業務提携と初配当１０円実施を発表
・サムコは大幅高、２６年７月期連続最高益へ
・ＮＥＸＹＺ．が急速に切り返す、今９月期最終利益増額で前期比４割増益に
・ソフトバンクＧが上値指向継続、米半導体株高とアーム株急騰が追い風に
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・三桜工が急動意、データセンター増設ラッシュでサーマルソリューション技術に期待
・三菱総研がマド開け上放れ年初来高値、２５年９月期一転増益を予想
・エニーカラーはＳ高、今期上方修正を好感
・ＳＷＣＣがマドを開け大幅高、データセンター特需で電力・通信分野で商機高まる
・ブランジスタはＳ高カイ気配、ＳＢＩとの資本・業務提携と初配当１０円実施を発表
・サムコは大幅高、２６年７月期連続最高益へ
・ＮＥＸＹＺ．が急速に切り返す、今９月期最終利益増額で前期比４割増益に
・ソフトバンクＧが上値指向継続、米半導体株高とアーム株急騰が追い風に
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS