「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１１時現在で、武蔵精密工業<7220.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は自動車部品メーカーとしてシャフトやギアなどを手掛けているが、ＡＩデータセンター向けの蓄電装置を生産する企業として脚光を浴びるようになった。昨年１２月には米オラクル＜ORCL＞がクラウド・コンピューティング・クラスターにおいて武蔵精密のハイブリッドスーパーキャパシター（ＨＳＣ）の採用を検討していると発表している。その米オラクルが米国時間９月９日に発表した決算発表では、受注残高の急増が明らかとなり、武蔵精密の業績に追い風となるとの見方が広がっている。株価の一段の水準切り上がりを期待した投資家の存在が、買い予想数の増加につながったようだ。なお、１１日の武蔵精密株は買い一巡後は利益確定売りに押され軟化している。



出所：MINKABU PRESS