今春、活動弁士として初めて芸術選奨・文部科学大臣賞新人賞（大衆芸能部門）に選出された坂本頼光さん（46歳）。25年にわたりプロとして活動し、寄席定席公演への出演など活動の場を広げる、日本を代表する活動弁士の一人である。

コロナ禍で仕事が激減した時期を経て、活弁界の現状や今後の展望について話を聞いた。（全3回の3回目／はじめから読む）

コロナ禍で仕事が激減、一家心中も覚悟

――コロナ禍の時はどうされてたんですか？

坂本頼光さん（以下、坂本） 大変でしたよ。コロナ禍が始まって、家から出るなっていうことになって、これはまずいことになったなと。家には90過ぎの認知症の祖母と70に手の届く母親が同居してて、私がほとんど（家計を）まかなってるので。そこへいきなり仕事がなくなったわけですよ。



「ああ、一家心中なんて嫌だな」と思い悩んでいたときに、確定していた仕事がJALの飛行機内で落語を聴くチャンネルのナレーションだったんです。契約が決まった直後に世間はコロナ禍になったけど、契約通り、ナレーションを毎月1回録ってた。だから生きのびられたんです。もう、このギャラがなかったら無理でしたね。JAL様には生涯、頭が上がりません。

――コロナ禍でなくても、坂本さん一人で家族を支えるとなると大変でしょう。

坂本 逃げ遅れたんですよ（笑）。一人っ子だし。片親なのを育てて貰った恩もあるし……とにかく私、仕事が一番大事なんですね。仕事がもう生命そのもの。だから寄席に出るようになって、精神状態がよくなったんです。出勤率も高いでしょう？

ライバル関係も生まれづらい中で…

――いま、月にどれぐらい出てるんですか。

坂本 大体20日以上出てますね。寄席は毎日変化があるし、面白いです。またうれしいことに、この7月の下席には、新宿末廣亭の夜の部で、初めて片岡一郎先輩と奇数日・偶数日と交互に出演したんですよ。毎日日替わりで活動弁士が寄席に出るなんて、活弁の歴史でも初めてのことですよ。

――映画『カツベン！』で一緒に活弁指導もされた活動弁士の片岡一郎さん。デビュー前からの長い付き合いですよね。

坂本 二人とも演芸好き同士の弁士でね。数少ない仲間ですよ、一郎さんは。やっと同じ土俵で、同じ条件下で日こそ違え、落語とか漫才とかと混ざって出るなんて、これは燃えましたね。ようやく本当の好敵手になれたという気持ちになってくるわけですよ。

楽屋に入ると、きのう向こうは何やったんだってネタ帳見て、「あ、『月世界旅行』やりやがった。じゃあ俺はきょう『太陽旅行』をやろう」とか。前座にもね、ちょっと片岡の靴隠しとけとか、あいつのお茶に粉わさびを入れとけとか……なんてことは言わないけど（笑）。

普通、どんなジャンルにもライバルといいますかね、競争相手ってのはいるはずなんです。それが活弁界は人が少なすぎるっていうのもあるけど、個人主義がちょっと強くて、一緒にしのぎを削ることはあまりなかったんですね。そのなかで一郎さんは貴重な友人、かつ競争相手になっているわけです。

活動弁士は全国に20人程度、20代のプロ弁士も

――何だか、映画『国宝』の吉沢亮と横浜流星が演じる歌舞伎役者の関係を思い出しますね。ちなみにいま、活動弁士を職業にされている方って何人ぐらいいらっしゃるんですか？

坂本 20人ちょいです。この3月に亀戸で全国の弁士が集まる会がありまして、その時にまあだいたい20数人いるんだと。

――地方にもいらっしゃるんですか？

坂本 大阪に大森くみこさんという女性がいます。この人は、ラジオ番組の司会のアシスタントなんかを務めていたんですけど、活動弁士に興味を持って、もう10年以上やってますからね。この人も師匠というか、井上陽一先生って関西に素晴らしい弁士さんがいらっしゃったんだけど、亡くなっちゃって。いま、一人で奮闘されています。

それから澤登翠さんの弟子で、尾田直彪(たかとら)っていう25歳の子が入ってきて。20代でプロの弁士っていうのは、いま彼だけじゃないですか。3年前にね、まだ彼が22歳のときですよ。活弁やりたいという子がいて、澤登さんに弟子入りを志願してるんだって聞いて、みんなびっくりしちゃって。平均年齢が高くなってたところに急に20代の子が来たから、あたふたしちゃってね。面白い青年で、たまに私も仕事手伝ってもらってます。

活弁はなかなか仕事として成立しにくい

――20代とは、将来が楽しみですね。

坂本 でも、彼には言ってるんです。尾田君はいま、最年少の活動弁士ということでときどきマスコミでも紹介されたりする。「でも、尾田君」と、「最年少活動弁士というのは君がたまたま一番若いからつく肩書であって、それは君の特殊能力とか実力では全然ない。だから君より若い、一日でも遅く生まれた子が弁士を始めたら、君のその看板は剥奪されるんですよ」と。「危機感を持って行くしかないよ」って。

弟子を取れないと思っていたけど…

――坂本さん自身は弟子を取るつもりはあるんですか？

坂本 以前は、私には活弁の師匠がいないから弟子は取れないと……取らないんじゃなくて取れないって思ってたんですが、それが寄席に出るようになったこともあり、もしそういう子が来たら、何とか教えられるような方向でいこうと思うようになりました。だって、たとえ直接の師匠がいなくても、先人たちに私は有形無形で教わってきたわけですから。だからこの業界には感謝してるし、恩返しもしなきゃいけない。

そのためには、もし、これから活動弁士をやりたいというような、まあ私みたいなおっちょこちょいが来たら、それはもうできるかぎり面倒を見なきゃならんのではないか。しかし、弟子入りというのは向こうが来るべきことですからね。私がどっかでスカウトするわけにはいかない。

――もし、弟子になりたいという人が現れたら？

坂本 まず、寄席の楽屋に入ってくれって言います。楽屋に入って、落語家や浪曲師の若い子達と一緒に芸術協会の前座として働いてほしい。その前座期間が明けたら、活動弁士として本格的に勉強できるようにするから、と。



だから、私の弟子になるとしたら、その子は最初は活弁とちょっと離れなきゃいけない。一見かわいそうだけど、得るものも多い。楽屋で着物を畳んだりとか、太鼓とか鳴り物やったりとか、掃除、お茶くみ、雑用一切、師匠方に揉まれることで、芸種は違えど同じ経験をした仲間ができる。何より仕事をしつつ、ソデで先輩方の様々な芸を勉強できる。人の芸を見聞きするのは本当に大切です。

活動弁士っていうのはだいたい仲間がいないんだから。私は運がよかったんですよ、始めた当時、たまたま一郎さんや、山崎バニラさんがいたから。あと、山田広野さん（活動弁士・映画監督。自作の映画に活弁を当てるスタイルで活躍）もいたり、そういう同世代の人が出てきたからまだ幸いだった。いま、尾田君には同世代で互いに意識するような仲間がいないんだから。一人はよろしくないですよ。やっぱり天地真理の歌なんです。「一人じゃないって素敵なことね」なんですよ。

だから、これからの活動弁士は絶対に演芸の世界に入って、楽屋を経たほうがいいと思うんです。自分がそうじゃなく来たのに言うには申し訳ないけど。これからの人は、生きていくために。“寄席育ち”という経歴が、どれほど本人の自信と強みになる事か。いままで活動弁士の現場に寄席の定席はなかったんだから。

――そこを坂本さんが開拓してきたわけですよね。

ウケる日もあれば、ウケない日もある

坂本 開拓というか、まあここまで色物としてドップリってことは自分より前にはいなかったんですよ。だから、もし、そういう道につなげられるものなら、また一郎さんも寄席に参入するなら、それも結構だなと。そこから道がまた二股に分かれたっていいんですよ。

一郎さんとは同世代だけど、芸風も性格も違う。ドラマとしては、この二人が仲がいいよりは、仲が悪いほうが面白いじゃないですか。でも、お互いに「よくやってるね」みたいになっちゃう。これね、だんだん人数が増えてくれば、派閥が生まれて敵対するかもしれないわけです。敵対は言い過ぎか。しかし、セ・リーグとパ・リーグみたいになったほうが活性化して、いいのかなと思うこともあるんです。

だからそういうふうに盛り上がっていければいいんだけど、まあ、弁士は基本的には、やれることが限られてますからね。きょうもこのあとに浅草（演芸ホール）に出るわけですけれども、ウケる日もあれば、ウケない日もあるし。昔、活動写真館に出演していた弁士っていうのは、こういう気持ちを、こういう勉強を肌で体得していたという気がしますよね。昔はヤジも飛んだ、ミカンの皮も飛んだというしね。だから毎日出るってことは得難い修行ですね。

いま、坂本頼光（らいこう）としては誠に幸福です。坂本頼光（よりみつ＝本名）としてはわからないけど（笑）。

寄席には若い人が増えてきた

――いま、寄席の客層はどうなんですか。

坂本 若い人が増えましたね。これもやっぱり（神田）伯山さんみたいな人たちの力が大きいんじゃないですか。

――三遊亭王楽さんも七代目円楽襲名を契機に、坂本さんと同じ落語芸術協会に客員として入ることになったそうですね。

坂本 七代目の円楽さんと私は、小学校、中学校と一緒で。彼のほうが2年学年は上ですが、時期としては同じで、中学校のときは同じテニス部だったんですよ。彼が教えてくれたりしてね。優しい先輩なんです。不思議な縁。

――また円楽さんが襲名する時期と坂本さんが受賞した時期が重なるという偶然もあって。

坂本 そうですね、お互いに喜ばしいって。まさか、片や色物、片や円楽党の噺家っていうことで再会するなんて思ってなかったんだから。

――そうすると、襲名披露パーティーでも？

坂本 はい。余興で駆り出されましたよ。9月上席の夜は末廣亭で先輩が主任です。私も出して貰います。円楽さんは芸術協会の客員になったので、協会の番組でもトリが取れるようになったんですね。今後が楽しみです。末廣亭のあとは、16〜20日までやはり円楽さんトリの浅草演芸ホール、下席はまた末廣亭で、雷門小助六さんトリの番組にも顔づけして貰いました。忙しいけど、充実しています。

――そういえば、今年は頼光さんが敬愛する水木しげる先生の没後10年ですけど、関連のイベントなんかに出演される予定はありますか？

坂本 何回か追悼イベントに出させてもらってますが、今年はないです。ただ、私はたしかに『鬼太郎』は好きですけど、それ以上に水木しげる先生が好きなんですね。

――水木しげるという人間が。

坂本 先生はゲーテの信奉者ですけど、私にすれば、先生がゲーテみたいなもんですから。あの先生の言ってくださったことが殆ど全てですからね。ゲーテとかニーチェとか、先生は哲学者の本を若い頃お読みになってて。だけど私は、水木しげるというフィルターを通して、先生の言葉として咀嚼しているわけですね。

でも水木先生も松田春翠先生も、うちの師匠（俳優の山本竜二さん。#2参照）もそうだけど、食えないっていうことが一番大変なんだよ、と。食えるようになるということが重要ではないかと。

――水木先生も、春翠先生も、山本竜二さんも、じつはみんな思想において通じていたという。

坂本 そうなんですよ。食えるためにどうするかっていうところで、いろいろ苦労されてきたわけです。

――それは坂本さんも骨身に染みていると。

坂本 いや、私はまだまだ……恵まれていますよ。餓死レベルの危機を体験していませんから。

インタビューから2週間後の8月下旬、名古屋の大須演芸場での坂本さんのワンマンショーを一観客として観させてもらった。上映された作品は斎藤寅次郎監督の喜劇『子宝騒動』など、いずれもかなり前に坂本さんの活弁で観たものだったが、彼の話芸は円熟味を帯びてますますの名調子で、話にグイグイ引き込まれずにはいられなかった。



一方で、彼がインディーズライブに出演していた時代に自作したブラックなアニメも披露され、しっかり爆笑をとっていた。そんなふうに若い頃から変わらない尖った部分も残しつつ、確実に芸を深めていることにすっかり感服させられ、演芸場をあとにしたのだった。

