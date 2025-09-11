東京・中目黒で「みんなのINSTA360展」が開催
Insta360 Japan株式会社は、「みんなのINSTA360展」を9月20日（土）・21日（日）の2日間、東京・中目黒のcalif art galleryにて開催する。
9月9日（火）に発売したアクションカメラ「Insta360 Ace Pro 2」の限定モデル「アークティック・ホワイト」（価格：7万5,800円～）を記念したイベント。
SNS上で募集したユーザー作品をはじめ、国内外で活躍するクリエイターによる作品が展示される。
会場では、マルチクリエイターのなつか氏によるワークショップや、「Ace Pro 2 限定モデル アークティック・ホワイト」を実際に体験できる製品体験会も実施予定。
さらに、来場者特典として、抽選で2名に「Ace Pro 2」が当たるくじ引きも行われる。
また、開催に先立ち、Instagramを利用した同名の投稿キャンペーンを9月9日（月）から9月16日（月）まで実施している。
会場
calif art gallery
開催期間
2025年9月20日（土）・9月21日（日）
開催時間
11時30分～18時30分