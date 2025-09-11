Insta360 Japan株式会社は、「みんなのINSTA360展」を9月20日（土）・21日（日）の2日間、東京・中目黒のcalif art galleryにて開催する。

9月9日（火）に発売したアクションカメラ「Insta360 Ace Pro 2」の限定モデル「アークティック・ホワイト」（価格：7万5,800円～）を記念したイベント。

SNS上で募集したユーザー作品をはじめ、国内外で活躍するクリエイターによる作品が展示される。

会場では、マルチクリエイターのなつか氏によるワークショップや、「Ace Pro 2 限定モデル アークティック・ホワイト」を実際に体験できる製品体験会も実施予定。

さらに、来場者特典として、抽選で2名に「Ace Pro 2」が当たるくじ引きも行われる。

また、開催に先立ち、Instagramを利用した同名の投稿キャンペーンを9月9日（月）から9月16日（月）まで実施している。

会場

calif art gallery

開催期間

2025年9月20日（土）・9月21日（日）



開催時間

11時30分～18時30分



ワークショップ

製品体験会

「みんなのINSTA360展」投稿キャンペーン

日時：9月20日（土）13時00分～14時00分 講師：なつか（マルチクリエイター）対象：「Ace Pro 2 アークティック・ホワイト」、「ストリート撮影キット（シルバー）」 9月20日（土）：14時00分～16時00分、16時00分～18時00分 9月21日（日）：12時00分～14時00分、14時00分～16時00分、16時00分～18時00分期間：9月9日（月）～9月16日（月） 応募方法：① Instagram にて@insta360_jpをフォロー ②Insta360で残したい瞬間を撮影 ③「#みんなのInsta360展」 と「@insta360_jp」のタグを付けて Instagram に投稿 特典：当選作品をcalif art galleryで展示、来場者投票で最多支持を獲得した人に「Ace Pro 2 アークティック・ホワイト」と「ストリート撮影キット（シルバー）」を進呈