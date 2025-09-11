ドラマ『ちはやふるーめぐりー』の公式Xが更新。上白石萌音と森永悠希のスペシャルオフショットが披露された。

【写真】森永悠希に指輪を見せられ、手で口を押さえて驚く上白石萌音

■奏の左手薬指に指輪が光るスペシャルオフショット公開

9月10日にドラマ『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）の最終話が放送された。上白石演じる大江奏の左手薬指に指輪が光っていたことが話題に。

放送後、公式Xでは「スペシャルオフショット、いただきました…尊い…可愛い…おめでとう…」と綴られ、撮影オフショットが披露された。駒野勉役の森永が婚約指輪を見せて、奏役の上白石が口元を押さえて驚いた表情を見せている。この投稿に、原作者の末次由紀先生が「おめでとうー！！！おめでとうすぎるーーー」と指輪の絵文字を添えて祝福している。

SNSには「10年の恋が実って良かった！」「奏ちゃん机くんおめでとう」「指輪が見えて叫びました！おめでとう！」「やっと渡せたんだね、机くん」と様々な反応が集まっている。

■上白石萌音×生徒役の當真あみらとの笑顔の集合ショット

上白石も自身のInstagramを更新し、「『ちはやふる ーめぐりー』ありがとうございました！！」とコメントして、當真あみや嵐莉菜ら生徒役のキャストと一緒に笑顔の集合ショット（1枚目）、森永との満面の笑顔を浮かべての2ショット（2枚目）などを公開。

「奏先生おめでとう」「薬指のダイヤモンド一番輝いてました！」「専任読手も結婚もおめでとう」といった声が寄せられている。

■校長室の前で大きな花束を抱える上白石萌音の姿も

上白石萌音のマネージャー公式Xも更新。「全10話には収まりきらない、10年前からつづいてきた、そしてこれからもまだまだつづいていくであろう青春物語。巡り巡って、また逢えますよう」とコメントし、モニターに映るめぐる（當真あみ）を抱きしめる奏（上白石）のショット（1枚目）や校長室の前で大きな花束を抱えているショット（3枚目）なども披露した。