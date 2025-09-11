日経平均11日前引け＝続伸、434円高の4万4271円 日経平均11日前引け＝続伸、434円高の4万4271円

11日前引けの日経平均株価は続伸。前日比434.25円（0.99％）高の4万4271.92円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は828、値下がりは703、変わらずは83。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を299.83円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が152.62円、フジクラ <5803>が19.75円、ディスコ <6146>が10.06円、ＫＤＤＩ <9433>が9.32円と続いた。



マイナス寄与度は48.62円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が10.89円、コナミＧ <9766>が9.45円、トヨタ <7203>が5.91円、ソニーＧ <6758>が5.4円と並んだ。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、鉱業、電気・ガスが続いた。値下がり上位には保険、銀行、輸送用機器が並んだ。



