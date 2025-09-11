11日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比30.9％増の1931億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.5％増の1693億円だった。



個別ではグローバルＸ 革新的優良企業 <178A> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、上場インデックスファンド２２５ <1330> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> 、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> など38銘柄が新高値。楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> など14銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は5.27％安、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> は4.07％安、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> は3.26％安と大幅に下落。



日経平均株価が434円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1057億3400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金780億5300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が192億8800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が125億5600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が93億2300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が76億4900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が58億3200万円の売買代金となった。



