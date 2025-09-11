東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＩＧＳがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＩＧＳがS高

11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数231、値下がり銘柄数331と、値下がりが優勢だった。



個別ではＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>がストップ高。マテリアルグループ<156A>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、ＬＡホールディングス<2986>、リネットジャパングループ<3556>、ブロードエンタープライズ<4415>など16銘柄は年初来高値を更新。関通<9326>、ＢＣＣ<7376>、夢展望<3185>、ビーマップ<4316>、ＱＤレーザ<6613>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＧＥＮＤＡ<9166>が年初来安値を更新。フューチャーリンクネットワーク<9241>、コンヴァノ<6574>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、ニューラルグループ<4056>、インティメート・マージャー<7072>は値下がり率上位に売られた。



