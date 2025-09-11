ETF売買代金ランキング＝11日前引け
11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 105734 105.1 33550
２. <1357> 日経Ｄインバ 19288 -56.6 8027
３. <1360> 日経ベア２ 12556 127.4 197.1
４. <1458> 楽天Ｗブル 9323 48.2 39790
５. <1579> 日経ブル２ 7649 59.8 361.2
６. <1321> 野村日経平均 5832 29.5 45640
７. <1540> 純金信託 3615 -32.2 16405
８. <1459> 楽天Ｗベア 3049 49.8 324
９. <1306> 野村東証指数 1488 17.8 3268.0
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1279 24.1 51590
11. <1568> ＴＰＸブル 1066 -5.2 604.8
12. <2036> 金先物Ｗブル 979 0.4 117750
13. <408A> ｉＳＢＡＩ 932 851.0 210.3
14. <1320> ｉＦ日経年１ 775 -5.3 45490
15. <1330> 上場日経平均 768 110.4 45690
16. <1329> ｉＳ日経 726 -46.7 4575
17. <1615> 野村東証銀行 686 166.9 454.2
18. <2644> ＧＸ半導日株 652 115.2 1959
19. <1328> 野村金連動 640 -10.2 12850
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 589 22.7 2192
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 574 -11.1 650.3
22. <1358> 上場日経２倍 553 133.3 63260
23. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 548 -4.7 201
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 522 0.2 2069.5
25. <1489> 日経高配５０ 511 -2.1 2597
26. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 496 3206.7 357.0
27. <200A> 野村日半導 488 3.2 1787
28. <1571> 日経インバ 432 240.2 484
29. <2253> ＧＸＵＳＤＶ 403 9975.0 1122
30. <1580> 日経ベア 375 132.9 1286.5
31. <1398> ＳＭＤリート 365 187.4 1957.5
32. <2243> ＧＸ半導体 358 234.6 2099
33. <1542> 純銀信託 330 -37.9 18175
34. <1308> 上場東証指数 325 -43.3 3228
35. <1356> ＴＰＸベア２ 322 140.3 210.1
36. <314A> ｉＳゴールド 306 -11.3 254.6
37. <1326> ＳＰＤＲ 282 -36.9 49430
38. <2641> ＧＸリー日株 275 3828.6 3651
39. <1569> ＴＰＸベア 245 444.4 1020.0
40. <2244> ＧＸＵテック 238 16.1 2762
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 229 21.8 54400
42. <380A> ＧＸ中国テク 210 1515.4 1155
43. <2038> 原油先Ｗブル 206 60.9 1501
44. <2865> ＧＸＮカバコ 199 39.2 1088
45. <1655> ｉＳ米国株 195 -27.0 694.7
46. <2525> 農中日経平均 191 -100.0 44280
47. <1367> ｉＦＴＰＷブ 182 40.0 46580
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 178 -54.9 1121
49. <1541> 純プラ信託 171 34.6 6230
50. <2860> 野村独株Ｈ有 171 0.0 3079
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
