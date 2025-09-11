　11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　105734　　 105.1　　　 33550
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19288　　 -56.6　　　　8027
３. <1360> 日経ベア２　　　 12556　　 127.4　　　 197.1
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9323　　　48.2　　　 39790
５. <1579> 日経ブル２　　　　7649　　　59.8　　　 361.2
６. <1321> 野村日経平均　　　5832　　　29.5　　　 45640
７. <1540> 純金信託　　　　　3615　　 -32.2　　　 16405
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3049　　　49.8　　　　 324
９. <1306> 野村東証指数　　　1488　　　17.8　　　3268.0
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1279　　　24.1　　　 51590
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　1066　　　-5.2　　　 604.8
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　 979　　　 0.4　　　117750
13. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 932　　 851.0　　　 210.3
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　 775　　　-5.3　　　 45490
15. <1330> 上場日経平均　　　 768　　 110.4　　　 45690
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　 726　　 -46.7　　　　4575
17. <1615> 野村東証銀行　　　 686　　 166.9　　　 454.2
18. <2644> ＧＸ半導日株　　　 652　　 115.2　　　　1959
19. <1328> 野村金連動　　　　 640　　 -10.2　　　 12850
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 589　　　22.7　　　　2192
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 574　　 -11.1　　　 650.3
22. <1358> 上場日経２倍　　　 553　　 133.3　　　 63260
23. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 548　　　-4.7　　　　 201
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 522　　　 0.2　　　2069.5
25. <1489> 日経高配５０　　　 511　　　-2.1　　　　2597
26. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 496　　3206.7　　　 357.0
27. <200A> 野村日半導　　　　 488　　　 3.2　　　　1787
28. <1571> 日経インバ　　　　 432　　 240.2　　　　 484
29. <2253> ＧＸＵＳＤＶ　　　 403　　9975.0　　　　1122
30. <1580> 日経ベア　　　　　 375　　 132.9　　　1286.5
31. <1398> ＳＭＤリート　　　 365　　 187.4　　　1957.5
32. <2243> ＧＸ半導体　　　　 358　　 234.6　　　　2099
33. <1542> 純銀信託　　　　　 330　　 -37.9　　　 18175
34. <1308> 上場東証指数　　　 325　　 -43.3　　　　3228
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 322　　 140.3　　　 210.1
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 306　　 -11.3　　　 254.6
37. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 282　　 -36.9　　　 49430
38. <2641> ＧＸリー日株　　　 275　　3828.6　　　　3651
39. <1569> ＴＰＸベア　　　　 245　　 444.4　　　1020.0
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 238　　　16.1　　　　2762
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 229　　　21.8　　　 54400
42. <380A> ＧＸ中国テク　　　 210　　1515.4　　　　1155
43. <2038> 原油先Ｗブル　　　 206　　　60.9　　　　1501
44. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 199　　　39.2　　　　1088
45. <1655> ｉＳ米国株　　　　 195　　 -27.0　　　 694.7
46. <2525> 農中日経平均　　　 191　　-100.0　　　 44280
47. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 182　　　40.0　　　 46580
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 178　　 -54.9　　　　1121
49. <1541> 純プラ信託　　　　 171　　　34.6　　　　6230
50. <2860> 野村独株Ｈ有　　　 171　　　 0.0　　　　3079
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース