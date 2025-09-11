【ソウル＝藤原聖大】米国南部ジョージア州で建設中の工場で韓国人ら４７５人が不法就労の疑いで拘束された問題で、韓国へ帰国するためのチャーター機に拘束された日本人３人が同乗することが分かった。

韓国政府関係者が明らかにした。チャーター機は、１１日正午（現地時間）に米国を出発する見込みだという。

工場は韓国の現代自動車と電池メーカー「ＬＧエナジーソリューション」が建設中で、米移民当局が今月４日、韓国人約３００人と日本人３人を含む計４７５人を拘束した。関係者によると、日本人３人はＥＶ向け電池の製造装置を生産する日本メーカーからＬＧ側に派遣されていた。

韓国政府関係者によると、チャーター機は１０日にも米国を出発する予定だったが、拘束された韓国人らについて、トランプ米大統領が「熟練した人材である」として、米国で働くか帰国するかの意思を韓国側に確認するため、手続きを中断させていたという。

韓国外交省によると、韓国の趙顕（チョヒョン）外相は１０日、ワシントンで米国のルビオ国務長官と会談し、「深い懸念」を示し、身体的な拘束をせずに出国できるように求めた。ルビオ氏は「韓国の投資と役割について肯定的に見ている」と述べ、迅速な出国に向け協力することで一致したという。