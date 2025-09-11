アメリカに0-2で敗れ軒並み低評価

アメリカ遠征を行った日本代表は現地時間9月9日にアメリカ代表と国際親善試合で対戦し、0-2で敗れた。

かつてアジアサッカー連盟の機関紙「フットボール・アジア」の編集長やPAスポーツ通信のアジア支局長を務め、ワールドカップ（W杯）を7大会連続で現地取材中の英国人記者マイケル・チャーチ氏が、この試合の先発メンバー11人を採点する。

◇ ◇ ◇

日本代表のアメリカ戦出場メンバー採点（10点満点）

＜GK＞

■大迫敬介 5.5

アメリカの得点に対してできることはほとんどなく、さらなる失点を防ぐセーブをいくつか見せた。配給力は物足りず、鈴木彩艶からナンバーワンの座を奪うには至らないだろう。

＜DF＞

■関根大輝 5

メキシコ戦では板倉滉に代わって途中出場し、この試合では先発で3バックの右を務めた。純粋なセンターバックではないことを露呈する結果に。

■荒木隼人 5.5

3バックの中央で先発し、18分にはフォラリン・バログンのシュートに対してギリギリのところで素晴らしいブロックを披露した。

■長友佑都 4.5

3バックの左という不慣れなポジションでプレーし、ほぼノーインパクトのままハーフタイムで交代。ウイングバックでプレーできないのであれば、なぜ彼をスカッドに入れるのだろうか？

＜MF／FW＞

■望月ヘンリー海輝 5

E-1選手権で好印象を残し、よりレベルの高いこの機会にチャンスを与えられたが、ポジティブとネガティブの両面が見えた。高いアスリート能力を生かして右サイドでアップダウンを繰り返していたが、守備には改善が必要だ。

■藤田譲瑠チマ 4.5

遠藤航の後継者となるセントラルMFと見られてきたが、キャプテンのようなダイナミズムや試合をコントロールする能力は足りていない。これからの成長に期待したい。

■佐野海舟 5

藤田とコンビを組んだが、日本の中盤を掌握するクオリティーにはまだ至っていない。田中碧、遠藤航、守田英正が起用可能な状況で、彼が有力なオプションとなる可能性を示すプレーはあまりなかった。

■前田大然 5

彼のウイングバック器用は、ここ最近の森保一監督の疑問が残る采配の一つ。ゴールから遠い場所では彼のエネルギーや力強さは生きない。鈴木唯人との連係は良かったが、もっと前線でプレーする必要がある。

■伊東純也 5

スタート直後は堅実なパフォーマンスを見せていたが、試合が進むにつれて影響力は限定的になっていった。望月が攻め上がってきた時にはいい連係を見せていた。ウイングバックとしては望月や堂安律よりもベターな選択肢かもしれない。

■鈴木唯人 5

左サイドで創造性を発揮する役割を与えられた。前田大然との連係やパス交換はよかったが、インパクトは残せず。前半、伊東純也への素晴らしいパスでチャンスを作ったが、相手のGKに惜しくも防がれた。

■小川航基 5

ロングシュートでクロスバーを揺らす大胆なプレーはあったが、それ以外は鳴りを潜め、貢献は少なかった。（マイケル・チャーチ／Michael Church）