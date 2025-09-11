¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¡¡£Ó£Î£Ó¤ÇÄ®Ä¹¤òÃæ½ý¤·¤¿µÄ°÷¤¬¼¿¦¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡Ö¾ðÊó¥â¥é¥ë¶µ°é¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÂç¿Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¤¬£±£±Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆÁÅç¸©Íõ½»Ä®Ä¹¤é¤ò£Ó£Î£Ó¤ÇÃæ½ý¤·¡¢¼¿¦¤·¤¿Ä®µÄ²ñµÄ°÷¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎµÄ°÷¤Ï£Ø¤Ç¡ÖÍõÀÄ¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤ò»È¤¤¡ÖÄ®Ä¹¤Î½÷Ê×Îò¤ÏÂ¿¿ô¡×¡Ö¥¯¥º¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷£³¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä®Ä¹¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸È¯¿®¼Ô¤ò³«¼¨ÀÁµá¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£··îËö¤ËÅê¹Æ¼Ô¤¬Æ±Ä®¤Î½÷ÀµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££¹Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇÆ±µÄ°÷¤Î¼¿¦¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥¯¥Á¤Ï¤³¤Î·Ð°Þ¤òÊó¤¸¤ëµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö£Ó£Î£Ó¤ÏÌ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤¹¤·¡¢È¯¿®¤·¤¿Àè¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤ÈÁÛÁüÎÏ¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾ðÊó¥â¥é¥ë¶µ°é¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÂç¿Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£