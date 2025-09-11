DOMOTOÆ²ËÜ¸÷°ì¡ÖSHOCK¡×ËÜÈÖÃæ¡õÉñÂæ½ª¤ï¤ê¤Ï¥Î¡¼¥Ñ¥ó ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/11¡ÛDOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæÃæ¤ÈÉñÂæ¸å¤Ï¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì½ªËë¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖSHOCK¡×ºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë
¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÆ²ËÜ¸÷°ì¤ÎÈëÁÇ´é¥¿¥ì¥³¥ß¤Þ¤¯¤êSP¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢Æ²ËÜ¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¸åÇÚ¤«¤é¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¾Ò²ð¡£Æ²ËÜ¤¬ºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¡Ê2000Ç¯¡Á2024Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëtimelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÉñÂæ½ª¤ï¤ê¸÷°ì¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ï¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤¿¤Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Ê¤³¤È¤âËÜÅö¤ä¤·¡¢¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ê¤³¤È¤âËÜÅö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃí°Õ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Î¡¼¥Ñ¥ó¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÉñÂæ¾å¤Ç¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤Ï¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¯¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤éÄ«Íú¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡ÊËÜÈÖ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡Ë´°Á´¤Ë¿²¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç³Ú²°¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤«¤é²¿¤«¤éºÑ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ï¤¤¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¯¤Î¤Ï·ù¤À¤«¤é¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Ç¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤ÎÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬1ÅÙ¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Æ²ËÜ¡£¡ÖÉñÂæ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢ËÜÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÄ¾¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤Ä¾¤·¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î»þ¤â¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°¤¬¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ô¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î²¼¤Ë¤¤¤Æ¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡ËÀèÃ¼¤ÎÊý¤¬ÌÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¾¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡Ê¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ë²¼¤Ë¥ª¥±¤µ¤ó¤¤¤Æ¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Î¤Þ¤Þ²¼¤Ë¤¤¤ë¿Í¤«¤é¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢ÉñÂæÃæ¤ÈÉñÂæ½ª¤ï¤ê¤Ï¥Î¡¼¥Ñ¥ó
¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Çµ¯¤³¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°ÌÀ¤«¤¹
