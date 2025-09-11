¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô53¡Û¼«¼ç¥È¥ìÃç´Ö¡¦ÃæÅçÁï¤ÎÂÇµå¤Çà´éÌÌÎö½ýá¿ÈÆâ¤«¤é¤Î¹¶·â¤¬¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¾éÃÌ¤Ç¤¹¤¬
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£µ£³¡Ë¡Û»ä¤Î£Î£Ð£Â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤â»ä¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡££²Ç¯ÌÜ¤Î£±£¹£¹£°Ç¯¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î±¦Íã¼ê¡¢°ìÎÝ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢£··î¤Î¼ÂÀï¤ÎÃæ¤Ç»°ÎÝ¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬º¸Èý¤Î²¼¤ËÄ¾·â¤·¡¢£±£°¿ËË¥¤¦¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬¤½¤Î¤¢¤ÈÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éËÜ¿¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢Â®¤¤ÂÇµå¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ÈÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤¬¼ÂÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Þ»þÂå¤Ë¤Ï¹ñºÝ»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤È¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤È»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÂÇµå¤ÎÂ®¤µ¤Ê¤ó¤Æ¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥í¤ÇÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Î¼éÈ÷¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¢¥Þ»þÂå¤ËÅê¼ê¤È±¦Íã¡¢°ìÎÝ¤¯¤é¤¤¤·¤«¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥×¥íÆþ¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡££²£¸ºÐ¤È¤«¤Ç¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥µ¡¼¥É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£º¸Íã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Þ»þÂå¤Ë¤â¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÆ£°æ»ûµå¾ì¤Ç¤Î¶áÅ´Àï¤Ç¤Îº¸Íã¼éÈ÷¤ÇÍîµå¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë»î¹ç¤Ç¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡£ÆÃ¤Ë»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤ÏÊáµå¤«¤é¤ÎÁ÷µå¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥óÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Ë·«¤êÊÖ¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢´¶³Ð¤ÏÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº¸Èý¤Î²¼¤òÀÚ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÅÔÆâ¤Î·Ù»¡ÉÂ±¡¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤â·Ù»¡ÉÂ±¡¡£ÉÂ±¡¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤º·Ù»¡ÉÂ±¡¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤é»ä¤ÎºÊ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î·Ù»¡½ðÄ¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤ÏÍ¾ÃÌ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï²Ú¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤Ö¤ëÄ¶¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂçÅç¹¯ÆÁ¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Ç¤·¤¿¡£»°ÎÝ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¸Å²°±ÑÉ×¤µ¤ó¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÆ£´ÆÆÄ¤¬À¤Âå¸òÂå¤òÂ¥¤¹»°ÎÝ¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ò»î¤ß¤Æ¤â»ä¤¬»°ÎÝ¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´éÌÌ¤ËÂÇµå¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÅèÁï¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊáµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡££±Ç¯ÌÜ¤Î£¸£¹Ç¯¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿À¾Éð¡¦ÀÐ°æ¾æÍµ¤«¤é»àµå¤ò¼õ¤±¹üÀÞ¤Ç¤·¤ç¡£º£ÅÙ¤Ï¼«¼ç¥È¥ìÃç´Ö¤ÎÂÇµå¤ÇÎö½ý¡£¿ÈÆâ¤«¤é¤Î¹¶·â¤¬¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¾éÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¦¤Á¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£