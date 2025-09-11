マイメロディ＆クロミ、マックフルーリーに初登場 ブルーベリーヨーグルト味の新商品発表
【モデルプレス＝2025/09/11】日本マクドナルドは、「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」を9月17日より期間限定で販売する。
【写真】9月12日〜販売開始のハッピーセット
「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」は、2025年に“おそろい“アニバーサリーイヤーを迎えたマイメロディ（50周年）とクロミ（20周年）をイメージして誕生した、まだまだ暑さの残るこの時期にぴったりのスイーツ。なめらかなソフトクリームに、2種の見た目も鮮やかなブルーベリーソースとさわやかな味わいのヨーグルト味のソースをトッピングし、ザクザク触感が楽しいココアクッキーをミックスすることで、マイメロディ＆クロミの世界観を表現している。幅広い世代に愛されるマイメロディ＆クロミとのコラボレーションを通じて、味覚だけでなく、視覚や気分も高まるスイーツ体験を楽しむことができる。
なお、オレオクッキーがザクザクの“王道フレーバー”「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も引き続き販売される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】9月12日〜販売開始のハッピーセット
◆マクドナルド「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ」登場
「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」は、2025年に“おそろい“アニバーサリーイヤーを迎えたマイメロディ（50周年）とクロミ（20周年）をイメージして誕生した、まだまだ暑さの残るこの時期にぴったりのスイーツ。なめらかなソフトクリームに、2種の見た目も鮮やかなブルーベリーソースとさわやかな味わいのヨーグルト味のソースをトッピングし、ザクザク触感が楽しいココアクッキーをミックスすることで、マイメロディ＆クロミの世界観を表現している。幅広い世代に愛されるマイメロディ＆クロミとのコラボレーションを通じて、味覚だけでなく、視覚や気分も高まるスイーツ体験を楽しむことができる。
なお、オレオクッキーがザクザクの“王道フレーバー”「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も引き続き販売される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】