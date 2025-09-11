アニメ「ゾンビランドサガ」とコラボ

プロ野球は10日、東京ドームで巨人―広島戦が行われた。ファーストピッチに現れた人気声優の姿には、ファンから「まさかノーバンとはな」「ふたりともナイスボール」などと喝采が送られている。

巨人のユニホームを身にまといマウンドに上がったのは、声優の田中美海と三石琴乃。2人が出演する劇場版アニメ「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」のスペシャルコラボの一環として、並んで登板すると、三石は力強いフォームからノーバウンド投球。田中は惜しくもワンバウンドとなったものの、共にマウンド付近で喜びあった。

同アニメ公式Xが「#ゾンビランドサガ #東京ドーム 降臨で東京制覇」と記して、写真を投稿。「きかんしゃトーマス」の3代目トーマス役で知られる田中や、「美少女戦士セーラームーン」の月野うさぎ役や「新世紀エヴァンゲリオン」の葛城ミサト役を演じた三石の登場に、X上のファンからは反響が届いた。

「コラボゲームで勝てて良かった！」

「普通に良い球」

「三石琴乃さんはパワプロのウグイス嬢担当された事ありましたね。せっかくだからスタメン発表して欲しかった」

「まさかノーバンとはな」

「月に代わっておしおきよ〜！(笑)」

「おふたりともナイスボール」

「すげえよミサトさん」

「三石さんノーバン投球で草 凄い」

「みにゃみかわいすぎる 三石さんレジェンドすぎる」

試合は4-3で巨人が勝利した。



（THE ANSWER編集部）