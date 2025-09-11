“NY在住5年”渡辺直美、購入した自宅に「まだ住めていない」理由
【モデルプレス＝2025/09/11】ニューヨーク在住のお笑い芸人である渡辺直美が10日、テレビ東京系バラエティー番組「あちこちオードリー」（毎週水曜よる11時6分〜 ※この日は11時12分〜）に出演。ニューヨークに家を購入したが、まだ住めていないことを報告した。
【写真】渡辺直美、NYの豪邸公開
この日、5年ぶりに同番組へ出演した渡辺は「結構濃かったですね」と5年間を振り返った。前回の放送ではニューヨークに自宅を購入したことを報告していたが、この日は「そのときに買った家、まだ住めていないんですよ」と衝撃の告白。「家買ったんですけど、改装がまだ終わっていなくて、ずっと違うところに家を借りて（住んでる）」とニューヨークでの暮らしを明かした。
さらに渡辺は「（創作意欲）めっちゃ湧いてます」と口にし「多分日本でありがたいことに毎日仕事して、1日いろんなテレビ局行って、多分頭回ってなかった」と日本をメインに活動していた頃は休みなく働いていたため「頭回ってない状態で喋って」と考える時間がなかったという。
それゆえ「アメリカ行って、仕事ないじゃないですか。1日何していいかわからなかった」とニューヨークで暮らし始めてすぐは「何を私はすればいいんだろう？」と考える時間ができ、「ちょっとずつ時間の使い方が上手くなってきて、将来の自分の1年後どうなりたいとか、ゆっくり自分の目標と自分と向き合う時間がずっごいできた」と説明。渡辺は「それでたどり着いたのがコントとか舞台でお笑いをゼロからしっかりやりたい」とさらにお笑いを極めるという方向性が決まったと語った。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
