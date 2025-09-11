»àÆ®¡¡¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¸ÞÎØ¤Ø³«Ëë1¾¡¡ª¡¡Æ£ß·²ñ¿´¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä¶«¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¡¡±äÄ¹¤ÎËö¤ËÆñÅ¨¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹·âÇË¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û
ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¤¬³«Ëë
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¤¬11Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÈÂÐÀï¡£±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë9-7¤ÇÇË¤Ã¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ø¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£ÍÍø¤Ê¸å¹¶¤ÎÂè2¥¨¥ó¥É¡ÊE¡Ë¡¢¥¹¥¥Ã¥×Æ£ß·¸Þ·î¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥ß¥¹¡£1ÅÀÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Âè3E¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤ÈÀè¹¶¤ÎÂè4E¤Ë2ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë¤·¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè6E¤Ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤µ¤ì¡¢3-3¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè7E¡£¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ2ÅÀÃ¥¤¦¤È¡¢Æ£ß·¤Ï¾®¤µ¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Âè9E¤Ë2ÅÀÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè10E¤Ë¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤â2ÅÀÊÖ¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê±äÄ¹Àï¤Ø¡£ÍÍø¤Ê¸å¹¶¤ÎÂè11E¡¢Æ£ß·¤¬ºÇ¸å¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤È¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¡Ö¥¦¥©¡Á¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ß·¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨³«ËëÀï¤ÎÃÕÆâ¤ß¤É¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï6ÀïÁ´¾¡¤ÇÍ¥¾¡¡£¤É¤¦¤®¤ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥É¥ô¥£¥Ã¥¯¥¹¥«¥Ã¥×¤Ï5ÀïÁ´¾¡¡ÊÉÔÀï¾¡½ü¤¯¡Ë¡£¹¥Ä´¤ÇÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Î»°¤ÄÇÃ¤ÎÁè¤¤¡£Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤Ç2²óÀï¤¤¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·èÄêÀï¤Ø¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò»ý¤Á±Û¤·¡¢·èÄêÀï¤ò´Þ¤á¤Æ3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï12·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê¥«¥Ê¥À¡¦¥±¥í¥¦¥Ê¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£»Ä¤ê2¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÞÎØÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë