DOMOTO堂本光一は「大体の年収を教えてくれます」timeleszメンバーが証言 20代の頃は“雨の日専用”の車所持
【モデルプレス＝2025/09/11】DOMOTOの堂本光一が2025年9月10日、フジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」（毎週水曜よる11時〜）に出演。timeleszの原嘉孝から酔ったときの様子を暴露される場面があった。
この日は「堂本光一の秘素顔タレコミまくりSP」と題し、堂本と親交のある後輩からのタレコミを紹介。堂本が作・構成・演出を手掛け、主演を務めてきた舞台「Endless SHOCK」（2000年〜2024年）に出演経験のある原から「飲んでお酒が入ると大体の年収を教えてくれます。あと駐車場の金額も教えてくれます」「僕らは夢を見れますけど、あまり外で言わない方がいいと思います」というメッセージが届いた。
それに対して堂本は「どこまで話せるかな？」と苦笑いし「うちの会社もいろいろあっていろいろなことが変わったときだったので、そういう話にもなっていくわけですよ」とお金の話をした理由を明かした。
ナインティナインの岡村隆史が駐車場代を聞き出そうと「いっぱい車持っているんちゃいましたっけ？」と車の話を振ると、堂本は「いっぱいじゃないですけど車好きなんで」と回答。「雨降ったときの専用の車があるって聞きましたけど」と岡村にツッコまれた堂本は「それ20代の頃です」と話し「日本車だって今本当に高くなってますから…。なにもかも高い。米も高い！」と話題を変えようとし、笑いを誘った。（modelpress編集部）
