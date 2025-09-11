乃木坂46ら坂道グループ「祝い花」について注意喚起「トラブルが増えてきている状況」
【モデルプレス＝2025/09/11】乃木坂46ほか坂道グループの公式サイトが、9月11日に更新。メンバー宛の「祝い花」について、注意喚起をした。
同サイトは「祝い花についてのお知らせ」と題し、「日頃、皆さまより頂戴するメンバー宛の祝い花に関し、心より御礼申し上げます」と感謝した上で「一方で、祝い花の取り扱いについてメンバーやスタッフへの様々な要求や、お客様間でのトラブル、業者様とのトラブルなどが増えてきている状況となっております」とトラブルが起きていると報告した。
「メンバー並びにスタッフ一同、皆さまのご厚意に感謝しつつ、お受けできる会場においてはオフィシャルHPでのご案内に記載している注意事項を今一度ご覧頂き、ご案内に沿った祝い花に関してはこれまで通りお受けさせて頂きます」と注意喚起をし、「祝い花1つ1つに対してのメンバーのブログ等での言及についてはトラブル防止の為、控えさせて頂きます」とした。
「祝い花」とは、コンサートや舞台、写真集の発売など、メンバーの活動を祝福するためにファンや関係者から贈られる花束やスタンド花のこと。坂道グループのイベントでは「祝い花」が会場のロビーなどを華やかに彩る。なお、同グループは公演を開催する前に「祝い花」の受け取り場所を詳細に明記している。7月5日〜9月7日に開催された「真夏の全国ツアー2025」では、「記載の日時以前に到着しても会場の都合で受け取ることが出来ません」「飾る場所、並び等に関してのリクエストにはお応えできません」と注意事項を発表していた。（modelpress編集部）
◆坂道グループ「祝い花」について注意喚起
