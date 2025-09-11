「プレイアトレ土浦」では、茨城の秋を満喫できる大型イベントとして、「TSUCHIURA Cheers Festival 2025」を開催☆

プレイアトレ土浦「TSUCHIURA Cheers Festival 2025」

・開催日時 ： 10月25日(土) 11:00〜20:00

10月26日(日) 11:00〜19:00

・会場 ： プレイアトレ土浦6F 屋上

・入場料 ： 無料 ※ご飲食の代金は各ブースでのお支払いです。

所在地 ：茨城県土浦市有明町1-30

「プレイアトレ土浦」では、茨城の秋を満喫できる大型イベントとして、「TSUCHIURA Cheers Festival 2025」を2025年10月25日(土)・26日(日)の2日間に開催します。

地元土浦の食文化と茨城のクラフトビールをはじめとする地酒が楽しめる祭典です。

乾杯の“Cheers”と応援の“Cheers”を掛け合わせ、茨城・土浦の酒と食の文化を応援するこのイベントでは、県内のバラエティ豊かなクラフトビールメーカーや、土浦駅周辺の人気飲食店が一堂に会します。

地域出身のアーティストや学校によるパフォーマンスステージも予定されており、お酒が飲めない方やご家族連れまで、誰もが楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 茨城・土浦の酒と食の文化を体験！プレイアトレ土浦「TSUCHIURA Cheers Festival 2025」 appeared first on Dtimes.